Papenburg. Ein 78 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Papenburg vermutlich von einer Windböe erfasst worden und dann gegen einen Transporter geprallt. Der Senior verletzte sich schwer.

Der Papenburger war nach Angaben der Stadt am Mittwochmorgen gegen 8.55 Uhr mit einem Fahrrad auf der Russellstraße in Richtung Oldenburger Straße unterwegs. Vermutlich wurde er, so die Polizei, durch eine Windböe gegen einen in gleiche Richtung fahrenden Transporter gedrückt und stieß mit dem Fahrzeug zusammen.

Der 78-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.