Sögel. Jedem gesetzlich Krankenversicherten steht das Recht auf eine Kur grundsätzlich zu. Belastungen und Verpflichtungen im Alltag lassen jedoch vor allem Eltern oder pflegende Angehörige Abstand von einem mehrwöchigen Kuraufenthalt nehmen. Die Kurberatung der Caritas will hier Abhilfe leisten.

Schon seit mehreren Jahrzehnten gibt es die Kurberatungsstellen unter dem Dach des Caritasverbandes für den Landkreis Emsland – aktuell an insgesamt vier Standorten in Papenburg, Sögel, Meppen und Lingen. Die Verantwortung der Beratungsstelle in Sögel liegt seit nunmehr acht Jahren in den Händen von Maria Schürmann.

Lange Zeit war Schürmann als Sozialpädagogin in der Familienhilfe bei der Beratungsstelle in Papenburg tätig. Vor acht Jahren übernahm sie die Leitung des Fachbereichs Allgemeine soziale Beratung (ASB) und Kurberatung in Sögel. Insgesamt kommt sie auf 27 Dienstjahre bei der Caritas und kennt die Problemlage im Bereich Kurberatung und den Hilfebedarf, insbesondere von Müttern und Vätern, daher nur allzu gut.

Schwerpunkt liegt auf Eltern, Alleinerziehenden und pflegenden Angehörigen

„Die Kurberatung ist grundsätzlich offen für alle“, erklärt Schürmann. „Der Schwerpunkt liegt jedoch bei Eltern, alleinerziehenden Müttern und Vätern sowie pflegenden Angehörigen.“ Der Ansatz der Beratung sei präventiv, es gehe also in erster Linie um Vorsorge, so Schürmann.

Warum diese Vorsorge so wichtig ist, sei aus der ASB bekannt: Eltern und pflegende Angehörige würden oft weit über ihre Grenzen hinaus belastet werden und das nicht selten über viele Jahre hinweg. „Die Belastungen in der Familie und die Probleme im Alltag beeinträchtigen dauerhaft die Gesundheit“, erläutert Schürmann.

Belastungen wachsen

Dass diese Belastungen in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden seien, macht man bei der Caritas-Beratungsstelle an verschiedenen Faktoren aus: So seien Mütter heute häufiger nicht nur im Haushalt und der Familie, sondern zunehmend auch im Job gefordert. Zudem habe der Druck in der Arbeitswelt massiv zugenommen.

Vor allem Alleinerziehende seien einer starken Belastung ausgesetzt, da sie den Spagat zwischen Job und Kindern in besonderem Maße meistern müssten. Auch der familiäre Hintergrund habe sich gewandelt: Mehrgenerationenhaushalte, die die Kinderbetreuung erleichtern, seien weggebrochen.

Therapeutische Kette

„Bei der Kurberatung geht es im ersten Schritt um die Prüfung eines Bedarfs und dann gegebenenfalls um Unterstützung bei der Antragstellung und die Reservierung in einer Kurklinik“, erklärt Schürmann das Vorgehen. Man spreche hier von einer therapeutischen Kette.

Mit der Kurberatung werden den Menschen Wege aufgezeigt, wie ihre Kinder oder Angehörigen auch während des Kuraufenthaltes weiterhin verlässlich versorgt werden. Zudem arbeitet die Caritas sehr eng mit dem Müttergenesungswerk zusammen. „Und damit die Wirkung der Vorsorge oder Rehabilitation lange anhält, unterstützen wir auch in der Zeit danach“, sagt Schürmann.

„Wir schauen auf die individuelle Lebenssituation“

Eine spezielle Maßnahme der medizinischen Vorsorge für Mütter und Väter ist die sogenannte Mutter-Kind- bzw. Vater-Kind-Kur, deren Dauer in der Regel drei Wochen beträgt.

„Wir schauen während der Kurberatung sehr genau auf die individuelle Lebenssituation“, betont Schürmann. Denn die Problemlagen der Menschen seien sehr unterschiedlich. Und die Kur könne über die Vorsorge hinaus auch das Ziel haben, Handlungsmöglichkeiten und Strategien zur Alltagsbewältigung aufzuzeigen.

Kur-Bedarf übersteigt das Angebot

„Es fehlt zurzeit allerdings an Einrichtungen und damit an Plätzen“, benennt Schürmann ein zentrales Problem. Der Bedarf sei höher als das Angebot, sodass oft lange Wartezeiten entstünden. Daher empfiehlt die Caritas, frühzeitig ein Beratungsgespräch zu suchen.