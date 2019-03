Papenburg. Mit der "Spectrum of the Seas" liefert die Papenburger Meyer Werft Mitte April ihr 47. Kreuzfahrtschiff ab. Der größte Ozeanriese, den die Papenburger jemals gebaut haben, ist es aber nicht. Hier die Top 10.

Messeinheit ist die Bruttoraumzahl (BRZ), nicht etwa die Länge oder Breite eines Kreuzfahrtschiffes. BRZ bezeichnet den gesamten Umbauten Raum eines Schiffes vom Kiel bis zum Schornstein. Die BRZ ist ist die Grundlage für die Hafen-, Lotsen- oder Schleusengebühren, die eine Reederei bei Anlauf ihrer Schiffe zahlen muss.

Hier nun die Top-10 der größten Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft:

Platz 1

"AIDAnova" für AIDA Cruises



Baujahr: 2018

BRZ: 184.000

337 Meter lang, 42 Meter breit, Platz für 5228 Passagiere





Platz 2

"Quantum of the Seas", "Anthem of the Seas", "Ovation of the Seas", "Spectrum of the Seas" für Royal Caribbean International



Baujahr: 2014, 2015, 2016, 2019

BRZ: 168.666

347 Meter lang, 41,4 Meter breit, Platz für 4200 Passagiere





Platz 3

"Norwegian Bliss" für Norwegian Cruise Line



Baujahr: 2018

BRZ: 167.800

325 Meter lang, 41,4 Meter breit, Platz für 4000 Passagiere





Platz 4

"Norwegian Joy" für Norwegian Cruise Line



Baujahr: 2017

BRZ: 167.725

325 Meter lang, 41,4 Meter breit, Platz für 3883 Passagiere





Platz 5

"Norwegian Escape" für Norwegian Cruise Line



Baujahr: 2015

BRZ: 164.600

325 Meter lang, 41,4 Meter breit, Platz für 4266 Passagiere





Platz 6

"World Dream" und "Genting Dream" für Dream Cruises



Baujahr: 2017 und 2016

BRZ: 151.300

335 Meter lang, 39,7 Meter breit, Platz für 3348 Passagiere





Platz 7

"Norwegian Getaway" und "Norwegian Breakaway" für Norwegian Cruise Line



Baujahr: 2014 und 2013

BRZ: 146.600

325 Meter lang, 39,7 Meter breit, Platz für 4028 Passagiere





Platz 8

"Disney Fantasy" für Disney Cruise Line



Baujahr: 2012

BRZ: 129.750

339,5 Meter lang, 37 Meter breit, Platz für 4000 Passagiere





Platz 9

"Disney Dream" für Disney Cruise Line



Baujahr: 2010

BRZ: 129.690

339,5 Meter lang, 37 Meter breit, Platz für 4000 Passagiere





Platz 10

"Celebrity Reflection" für Celebrity Cruises