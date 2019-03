Papenburg. Trotz widersprüchlicher Aussagen von Zeugen und Angeklagten, die nicht aufgeklärt werden konnten, hat das Amtsgericht Papenburg das Verfahren gegen einen 32-jährigen Mann aus dem Kreis Steinfurt eingestellt, der sich im Nachgang eines im Internet getätigten Reifenkaufs der Anklage der Nötigung ausgesetzt sah.

Der Anklage zufolge soll der Mann gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder und Cousin, die beide in einem bereits abgeschlossenen Parallelverfahren vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Bedrohung einer Familie freigesprochen wurden, am 9. März 2018 gegen 22.45 Uhr bei einem Haus im nördlichen Emsland vorgefahren sein, um den Bewohner zur Rede zu stellen. Dieser Mann, ein 43-jähriger Familienvater, hatte dem damals 31-Jährigen für 180 Euro Autoreifen samt Stahlfelgen für einen Audi verkauft. Der Käufer verlangte die Rückabwicklung des Kaufs, weil die Reifen nicht auf sein Auto passten und falsche Angaben im Inserat im Internet gemacht worden sein sollen. Das bestritt der 43-Jährige und verweigerte die Rücknahme.



Sturm geklingelt und gegen Tür getreten?

Was dann vor dem Haus passierte, darüber machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Laut Anklage soll der 32-Jährige Sturm geklingelt und gegen die Haustür getreten haben. Als diese geöffnet wurde, soll er dem 43-Jährigen gedroht haben, dass „er bald hier liegt und die Bude abgefackelt wird“ wenn er das Geld nicht zurückbekomme.

Verteidiger dreht Spieß um

Der Angeklagte wies die Vorwürfe zunächst vehement zurück. Eine Drohung habe er zu keinem Zeitpunkt ausgesprochen. Vielmehr drehte der Verteidiger während der gestrigen Verhandlung den Spieß um und fragte Richterin und Staatsanwalt „wer hier eigentlich auf der Anklagebank sitzt? Hier wird doch gelogen und betrogen.“

„Es wird versucht Argumente zu finden, die den Einsatz der Gasschusswaffe rechtfertigen“ Der Verteidiger des Angeklagten

Damit zielte der Verteidiger auf die aus seiner Sicht widersprüchliche Aussagen der damaligen und als Zeugin geladene Frau des 43-Jährigen ab, die diese bei verschiedenen Vernehmungen von sich gab. „Es wird versucht Argumente zu finden, die den Einsatz der Gasschusswaffe rechtfertigen.“ Diese setzte der Familienvater, der ebenfalls als Zeuge aussagen sollte und trotz Vorladung unentschuldigt fehlte, im Verlauf des Streites ein.



Blieben Bruder und Cousin im Auto?

Ungeklärt blieben gestern unter anderem die Fragen, ob Bruder und Cousin tatsächlich, wie von ihnen angegeben, während des Streites im Auto sitzen blieben, wohin der Familienvater mit seiner Gasschusswaffe genau zielte und ob der Angeklagte tatsächlich die Drohungen aussprach.

Nicht-öffentliche Unterredung

Nach einer kurzen nicht-öffentlichen Unterredung zwischen Verteidiger, Richterin, Staatsanwalt gab der 32-Jährige auf Anraten seines Verteidigers plötzlich an, dass nun doch „nicht ausschließen kann, dass er so was gesagt hat.“ Die Richterin stellte daraufhin das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 300 Euro ein.