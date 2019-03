Für ihr erstes Gastspiel in Ostfriesland werben die Musiker des Blasorchesters der Realschule Aschendorf. Foto: Orchester

Aschendorf. „Cinema in Concert“ – so ist das Konzert überschrieben, das das Blasorchester der Realschule Aschendorf am Samstag, 30. März 2019, in Leer geben wird. Das Konzert mit Musiken aus großen Filmen geht im Theater an der Blinke über die Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft.