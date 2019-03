Papenburg. Der genaue Zeitplan für die Überführung des Kreuzfahrtschiffes "Spectrum of the Seas" von der Papenburger Meyer Werft in Richtung Nordsee lässt auf sich warten. Die vorhergesagten Stürme für das Wochenende erschweren die Planung erheblich.

Wie Werftsprecher Peter Hackmann am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, könne sich das Überführungsteam noch nicht festlegen. "Aufgrund der derzeitigen Wetterlage wird über einen konkreten der Termin für die Überführung der ,Spectrum of the Seas' derzeit noch beraten. Wie immer, ist der genaue Termin abhängig von der Wetterlage", so Hackmann. Er hoffe, dass am Mittwoch ein Fahrplan vorliege.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt in aktuellen Wetterberichten für Freitag teils böigen Wind aus Westen, an der See teils stürmische Böen voraus. Auch in der Nacht zum Samstag soll der Wind dem DWD zufolge weiter in Böen wehen. Wegen der hohen Windangriffsfläche der "Spectrum of the Seas" von rund 75 Metern über der Wasserlinie und der engen Fluss-Passage ist eine Überführung bei diesen Bedingungen ausgeschlossen.

Ruhige Windverhältnisse benötigt

In der vergangenen Woche hatte der Betreiber des Emssperrwerkes, der Niedersächsische Landebetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) den Zeitraum der Emspassage auf das kommende Wochenende, 15. bis 17. März 2019, eingegrenzt.

"Unser Sturmflutwarndienst versorgt uns regelmäßig mit Daten und abhängig von den Tideverhältnissen werden wir dann zum geeigneten Zeitpunkt die Ems aufstauen" Achim Stolz, Pressesprecher des NLWKN





NLWKN-Sprecher Achim Stolz sagte am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion, die Tore des Emssperrwerkes bei Gandersum würden auch abhängig von der Wetterlage geschlossen. "Für die Überführung brauchen wir einfach ruhigere Windverhältnisse. Unser Sturmflutwarndienst versorgt uns regelmäßig mit Daten und abhängig von den Tideverhältnissen werden wir dann zum geeigneten Zeitpunkt die Ems aufstauen", so Stolz. Man wolle versuchen, das Schiff im angekündigten Zeitraum zwischen dem kommenden Wochenende und Anfang kommender Woche zu überführen, so der NLWKN-Sprecher weiter.

Erste Probefahrten wieder ab Eemshaven

Nach ihrer Emsüberführung wird die "Spectrum of the Seas" im niederländischen Eemshaven für drei bis vier Tage festmachen, beladen und betankt und macht sich dann auf den Weg zu einer ersten Einstellungsfahrt. Sie kehrt nach Angaben der Werft diesmal nicht nach Eemshaven zurück, sondern wird danach von Bremerhaven aus ihre Probefahren absolvieren. Mitte April soll die "Spectrum of the Seas" auch in Bremerhaven an die US-Reederei Royal Caribbean International abgeliefert werden.

Das 347 Meter lange und 41 Meter breite Kreuzfahrtschiff hat Platz für 4184 Passagiere und wurde für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt konzipiert. Der Luxusliner verließ am 24. Februar 2019 die Baudockhalle der Meyer Werft. Am 18. April soll der Ozeanriese auf seine erste Fahrt mit Passagieren von Barcelona nach Dubai gehen. Später sind Kurz-Kreuzfahrten zwischen China und Japan geplant. Basishafen der "Spectrum of the Seas" wird Schanghai sein.

Mit der "Odyssey of the Seas" wird im Herbst 2020 noch ein Schwesterschiff der "Spectrum of the Seas" von der Meyer Werft abgeliefert. Der Brennstart für die erste Stahlplatte fand Anfang Februar statt.