Papenburg. Die Stadt Papenburg und die Gartenbauzentrale haben jetzt den Erlös aus einem Kräuterverkauf beim Neujahrsempfang offiziell übergeben.

Es war im Januar nicht nur der bisher größte Neujahrsempfang der Stadt Papenburg mit 500 Gästen, sondern es kam an dem Abend auch eine größere Spendensumme für den guten Zweck zusammen: 740 Euro konnten durch den Verkauf von Kräutertöpfen erzielt werden. Diese Summe kommt dem Verein „Hilfe für Kinder in Not“ zur Gute.





„Das ist wirklich eine tolle Sache. Wir freuen uns sehr über diese Spende und bedanken uns bei allen Besuchern des Neujahrsempfangs, die einen Kräutertopf gekauft haben“, sagte Vorsitzende Ursula Mersmann bei der symbolischen Scheckübergabe im Rathaus.





Zur Verfügung gestellt worden waren 1000 Kräutertöpfe von der Gartenbauzentrale (GBZ), unter anderem Minze, Basilikum und Schnittlauch. „Wir freuen uns, so eine tolle Veranstaltung und auch die unterstützenswerte Arbeit des Vereins so bereichern zu können“, erklärte GBZ-Geschäftsführer Dirk Matuszewski. Weil der Neujahrsempfang auch unter dem Motto der Blumenschau stand, passte eine Beteiligung der GBZ besonders gut. „Wir bringen uns mit einer Wildblumenwiese und zwei Kräutertunneln bei der Blumenschau ein. Da passt diese Spendenaktion gut ins Bild“, so Matuszewski.

Menschen zusammenbringen

Sichtlich begeistert zeigte sich auch Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU). „Das Ziel unseres Neujahrsempfangs ist es, verschiedene Menschen zusammenzubringen und vorauszublicken auf die anstehenden Herausforderungen.“ Ziel müsse es sein, diese Herausforderungen gemeinsam mit der Bürgerschaft anzugehen. „Die Arbeit des Vereins ,Hilfe für Kinder in Not‘ ist dabei ein tollen Beispiel, wie die Netzwerke in dieser Stadt über den Verein, die Schulen, das Krankenhaus und viele weitere Helfer bestens funktionieren“, betonte Bechtluft.

Der Verein kümmert sich seit Jahrzehnten darum, dass Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten in Asien und Afrika im Krankenhaus in Papenburg behandelt werden können. Zuletzt wurde Moumouni Savadogo, ein Junge aus Burkina Faso, von einer schweren Knochenentzündung geheilt. Er ist inzwischen in sein Heimatland zurückgekehrt.