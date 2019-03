Papenburg. In Papenburg ist ein weiterer sogenannter Service-Point des Vereins zur Hilfe leukämiekranker Kinder (Leukin) eröffnet worden. Geschaffen wurde die neue Anlaufstelle im Immobilienbüro Kleinhaus am Splitting rechts 173.

Sie ist der neunte Leukin-Service-Point in Papenburg und eine von mehr als 80 Anlaufstellen des Vereins im Emsland, Ostfriesland und Ammerland. An jedem Servicepunkt kann sich jeder im Alter von 17 bis 22 Jahren typisieren lassen und potenzieller Stammzellspender für Leukämiekranke werden.

Bis zu 1300 Typisierungen pro Jahr

Mehr als 75 000 potenzielle Stammzellspender seien bisher mithilfe von Leukin bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert worden, sagte die 2. Leukin-Vorsitzende Christa Lindenberg bei der Eröffnung des Service-Points. Dadurch konnten dem Verein zufolge bereits 794 Leben gerettet werden. Etwa 1000 bis 1300 Typisierungen für den Kampf gegen Leukämie würden jedes Jahr nur durch die Service-Points erfolgen und jede neu eröffnete Anlaufstelle mache sich bemerkbar. Darüber hinaus sei es die Aufgabe eines Service-Points die Menschen anzusprechen und darüber zu informieren, wie sie zum potenziellen Lebensretter werden können.

Leukin-Gala am 12. April

Ulli Kleinhaus, Inhaber des Immobilienbüros, sei bei einer Tombola-Sammelaktion des Vereins für die am 12. April 2019 in Ostrhauderfehn stattfindende Leukin-Gala auf Lindenberg und ihre Mitstreiterin Adelheid Winkler zugekommen, mit dem Wunsch, in seinem Büro den Verein zu unterstützen.

Der Service-Point biete während der Geschäftszeiten die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft bei Leukin abzuschließen sowie Sets für Typisierungen zu erhalten, die zu Hause durchgeführt werden können. Zudem befindet sich eine Spendendose zur finanziellen Unterstützung des Vereins am Service-Point. Lindenberg und Winkler betonten ihre Dankbarkeit für Hilfe jeder Art.

Weitere Infos zur Typisierung und Stammzellspende unter www.leukin.net und www.dkms.de.