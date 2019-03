Papenburg. Eine Ausstellung, unter anderem zum Thema „90 Jahre Micky Mouse“, haben Schüler der Michael-Oberschule im Marien-Hospital in Papenburg installiert.

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man den Besuchern und Patienten mit den Bildern etwas Fröhlichkeit mit auf den Weg geben kann“, sagt Denise Robben. Die 16-Jährige ist eine von 15 Schülern der Michael-Oberschule, die ab sofort im Eingangsbereich im Marien-Hospital ihre Bilder ausstellen. Die Schüler haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Motiven zusammengestellt.

So sind unter anderem unter der Leitung von Kunstlehrerin Annette Kassens und Schulleiter Thomas Springub Bilder zum Thema „90 Jahre Micky Mouse“ und Interpretationen von Pablo Picasso, Roy Lichtenstein oder Jackson Pollock entstanden. Auch Fassadenmalerei griffen einige Schüler in ihren Werken auf. Die Motive konnten die 14- bis 16-Jährigen dabei selbst wählen und auch die Gestaltungsmittel wie Acrylfarbe, Tusche oder Buntstifte.

Schüler entscheiden selbst

Angeline Weiberg entschied sich für ein Bild nach Pollock: „Ich bin ein Optimist und wollte ein Bild malen, was auch andere Menschen glücklich macht. Ich habe einfach den Gefühlen nach drauf los gemalt.“ Auch Melinda Daranyi entschied sich für positive helle Farben bei der Interpretation des Malers. Daisy, Micky Mouse und Goofy sind auf den Bildern von Jennifer Nee und Denise Robben zu finden. „Ich liebe Kunst und zeichne selber gern. Zum Teil habe ich meine Bilder schon verkauft“, berichtet Letztere, die eine Collage der Disneyfiguren anfertigte.

Während des Kunstunterrichts verband Lehrerin Kassens die Malerei auch mit einigen Ausflügen in die Geschichte und arbeitete fächerübergreifend. Gemeinsam schauten sich die Kurse das Leben und Wirken der Maler an und stellten einen Bezug zur heutigen Zeit her. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier ausstellen dürfen“, teilt Schulleiter Thomas Springub mit. „Vor allem die Schüler sind sehr stolz.“ Besonders die Zusammenarbeit zwischen Schule und Krankenhaus unter einem künstlerischen Aspekt schätze er.

Abwechslung für Krankenhaus

„Für uns als Marien Hospital ist die Schülerausstellung eine willkommene Abwechslung. Wir freuen uns, dass wir damit auch jungen Künstlern eine Plattform geben können und Schüler hier ihre Werke zeigen“, sagt Linda Bünker, Assistentin der Geschäftsführung des Marien-Hospitals. Auch ihr nächstes Projekt sind die Jugendlichen bereits schon angegangen: Sie gestalten den Eingangsbereich unserer Schule neu, zusammen mit einem holländischen Künstler. Dabei greifen sie besondere Merkmale Papenburgs auf – wie das Rathaus oder die Kirche St. Michael. Die Ausstellung der Oberschüler im Marien-Hospital ist bis Ende Mai zu sehen.