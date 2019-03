Papenburg. In vielen Orten im nördlichen Emsland sind jetzt die Vorboten für die 72-Stunden-Aktion 2019 im Mai sichtbar geworden.

Der Countdown läuft. Am Donnerstag, 23. Mai 2019, fällt der Startschuss für die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDJK) in Kooperation mit der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB). Im Dekanat Emsland-Nord sind insgesamt 60 Jugendgruppen am Start. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ verwirklichen sie in 72 Stunden eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe. In vielen Orten wird jetzt sichtbar auf die Aktion hingewiesen.







Innerhalb des Bistums Osnabrück haben sich 156 Gruppen angemeldet. Die hohe Anmeldezahl im nördlichen Emsland zeigt nach Angaben des Dekanatsjugendbüros Emsland Nord, wie tief die katholische Jugendarbeit im Dekanat verwurzelt ist. Auffällig sei die große Anzahl der KLJB-Ortsgruppen, die an der Aktion beteiligt sein werden, viele von ihnen kennen die Aktion auch schon von der Teilnahme beim bislang letzten Durchgang im Jahr 2013. Aber auch andere Verbände wie die Kolpingjugend oder auch Gruppenleiterrunden, Messdienergruppen, Vereine und Schulen finden sich unter den angemeldeten Gruppen. Die Planungsteams zeigen sich erfreut über die Vielfältigkeit der Teilnehmenden und ihre Motivation, sich an der Aktion zu beteiligen.





Wie groß die Motivation und Vorfreude auf die vier Tage im Mai ist, haben die angemeldeten Gruppen bei einer Vorabaktion gezeigt. Strohpuppen, Banner und die LED-Wall auf dem Sögeler Marktplatz zieren die Orte, an denen eine Aktion stattfinden wird. „Wir sind dabei“ lautet das Motto derjenigen, die ein erstes Zeichen für die bevorstehende Aktion gesetzt haben.





Auch erste Spenden konnten gesammelt werden, wie eine Autosaugaktion in Neurhede oder das Verkaufen von Bratwürsten am Papenburger Obenende zeigen. Die Spenden fließen direkt in die Projekte, die von so genannten Vertrauenspersonen geplant und am 23. Mai verkündet werden. Bei den Projekten selbst kann es sich um klassische Bauprojekte im sozialen Umfeld handeln, aber auch die Vorbereitung und Durchführung sozialer Aktionen kann den angemeldeten Gruppen als Gemeinschaftsaufgabe gestellt werden.





Vor welcher Herausforderung die einzelnen Gruppen stehen, bleibt bis zum Start ein streng gehütetes Geheimnis. Gelüftet wird es überall zeitgleich – und zwar am Donnerstag, 23.Mai 2019, um 17.07 Uhr. Bundesweit beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter mehrere Hunderttausend junge Katholiken an der Aktion. Ziel ist es, ein deutliches Zeichen der Solidarität zu setzen.