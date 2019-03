Papenburg. Um Kindergartenkindern den Übergang in die Schule so einfach wie möglich zu gestalten, sollen sie zuhause stärker gefördert werden. Ein Projekt soll Eltern entsprechend motivieren.

In Kooperation mit zwei Papenburger Grundschulen unterstützt der DRK-Kreisverband Emsland demnächst Familien mit dem Programm Familien-Ergocoaching. Kooperationspartner sind die Kirchschule Papenburg sowie die Amandusschule Aschendorf. Es soll Arbeitsgemeinschaften, Elternabende und niedrigschwellige Angebote geben.

Wie der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in einer Pressemitteilung weiter schreibt, wird das Projekt von der Niedersächsischen Landesschulbehörde gefördert. Die Behörde habe die Richtlinie „Brücke“ ins Leben gerufen – ein Projekt zur Förderung durchgängiger Bildungswege und Unterstützung kindlicher Entwicklungsprozesse in Kindergarten und Grundschule. Die Förderung umfasst laut DRK neben den Projektmitteln zur Umsetzung der Angebote auch eine sozialpädagogische Vollzeitstelle.

„Viele Eltern sind verunsichert“

„Wir erleben immer wieder, dass viele Eltern verunsichert sind und die Schulvorbereitungen am liebsten an Experten delegieren, dabei sind Eltern die Experten ihrer Kinder“, wird Nicole Lammers, Kita-Bereichsleiterin beim DRK, in der Mitteilung zitiert. Kinder könnten mit einem minimalen zeitlichen Aufwand im elterlichen Haushalt gefördert werden und die beim Schulstart erforderlichen Fähigkeiten dort ebenso erlernen und verbessern.

Das Konzept zur Förderung der Kinder im Alltag mit dem Namen „FamilienErgo“ habe Dr. Rupert Dernick entwickelt. Er betont in der Mitteilung, dass beispielsweise schon das Schneiden von Obst und Gemüse oder das Geschirrspülen enorm hilfreich seien, die für den Schulstart relevanten Wahrnehmungsbereiche zu trainieren. Auch das Sortieren von Sockenpaaren oder ein selbstständig geführtes Telefonat schule die Kognition, Konzentration und Ausdauer bei Kindern.

Elternkompetenz soll gestärkt werden

„Wir möchten Familien mit diesem Projekt unterstützend zur Seite stehen und sie motivieren, ihre Kinder zuhause mehr zu fördern“, erklären Bettina Donker und Alina Fink, Betreuerinnen des Projektes und Mitarbeiterinnen beim DRK.

Neben Kursen zur Stärkung der Elternkompetenz an den Standorten DRK-Kita Villa Kunterbunt, Betriebskita Nautilus und dem DRK-Familienzentrum Regenbogenland, sind Arbeitsgemeinschaften an beiden Grundschulen sowie gemeinsame Elternabende geplant. Darüber hinaus können Beratungszeiten sowohl von Eltern als auch pädagogischen Fachkräften in Anspruch genommen werden. „Durch Fördergelder im Rahmen der Richtlinie Brücke sowie auch durch das Projekt Brücken bauen in frühe Bildung oder Rucksack können wir unseren Eltern niederschwellige Angebote zu Erziehungsthemen bieten, die sowohl kostenlos als auch Kulturen übergreifend sind,“ so Thomas Hövelmann, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Emsland.