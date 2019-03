Papenburg. Mit dem Ziel, eine Partnerschaft zwischen den Mädchenschulen Notre Dame im Londoner Stadtteil Southwark und dem Mariengymnasium mit gegenseitigem Austauschprogramm aufzubauen, erhielt die Papenburger Schule nun Besuch von zwei Vertreterinnen der römisch-katholischen Schule in England.

Die pensionierte Schulleiterin und Repräsentantin des Ordens Notre Dame, Schwester Maureen Lomax, und Deutschlehrerin Miruna Borundel wurden vor Ort von den Lehrkräften Ulrike Sickes-Watermann, Schwester Sponsalis Flacke und Klaus Scholten empfangen. Die Papenburger hatten der dortigen Schule im September vergangenen Jahres einen Erkundungsbesuch abgestattet und damit den Weg für eine mögliche Partnerschaft vorbereitet.

Bei ihrem viertägigen Aufenthalt in der Kanalstadt wurden die Pädagoginnen aus der englischen Hauptstadt mit dem Mariengymnasium und der Stadt Papenburg vertraut gemacht. Der Gegenbesuch beinhaltete unter anderem die Teilnahme am Unterricht und die Kontaktaufnahme mit der Kunstschule Zinnober zur Absprache eines gemeinsamen Workshops im Februar 2020. Ferner wurden die Alte Drostei als Ort für eine Abendveranstaltung im Rahmen des im nächsten Jahr geplanten Austauschprogramms in Augenschein genommen und das Jugendgästehaus als mögliche Gruppenunterkunft besichtigt.

Die beiden Lehrkräfte der Notre Dame Girls School zeigten sich begeistert über ihren Aufenthalt in Papenburg und bezeichneten die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit als hervorragend, wie sie ihren Gastgebern gegenüber versicherten. Unter der Federführung von Klaus Scholten sind inzwischen die Planungen einer Pilotgruppe des Mariengymnasiums für den Besuch in London im September dieses Jahres angelaufen.