kram Papenburg. Über das Projekt „Talentschmiede Emsland“ haben sich der Europaabgeordnet Jens Gieseke sowie die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (beide CDU) in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) Papenburg informiert. Sie zeigten sich mit dem Erfolg der Initiative zufrieden.

Die HÖB-Bildungsreferentinnen Dorothee Meyer und Corinna Rieken stellten das Projekt, dessen Ziel die Integration von jungen Erwachsenen mit besonderen sozialen oder gesundheitlichen Schwierigkeiten im Alter von 18 bis 35 Jahren in den Arbeitsmarkt ist, vor. In Anspruch genommen werde die Hilfe den Referentinnen zufolge beispielsweise von Ausbildungsabbrechern, Umschülern, Zeitarbeitern sowie ehemaligen Häftlingen. Antriebslosigkeit, Kriminalität und Suchterfahrungen seien mögliche Probleme mit denen Teilnehmer zu kämpfen haben. Das Projekt wird seit 2015 in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) umgesetzt.

Im Verlauf des Projektes solle durch individuelles Einzel-Coaching, Seminare, Projekte und Praktika in kooperierenden Unternehmen der Region diesen Schwierigkeiten entgegengewirkt werden. Für die Praktika sei außerdem eine Sensibilisierung der Unternehmen sehr wichtig, betonten die Referentinnen. Zudem ende die Betreuung der Projektteilnehmer nicht mit der Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag, denn die Betreuer seien auch weiterhin jederzeit ansprechbar. Bei Umständen, die über die Fähigkeiten der Betreuer hinausgeht, würde man sich um eine richtige Weitervermittlung kümmern.

Gefördert wird die Talentschmiede, an der sich unter anderem die Jobcenter der Landkreise Leer und Emsland beteiligen, über das ESF-Programm des Bundes. Der Erfolg des Projekts zeige, wie stark junge Leute von dem europäischen Programm profitierten, denn von bisher 330 Teilnehmern konnten 173 an Unternehmen vermittelt werden, so die Referentinnen. Damit ergäbe sich eine Vermittlungsquote von etwa 54 Prozent.

Gieseke und Connemann lobten das Projekt und die erfolgreiche Umsetzung. Gieseke betonte, wie wichtig es sei, jungen Leuten eine konkrete Perspektive zu verschaffen und ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Daher müsse weiter daran gearbeitet werden, die Quote in Richtung 100 Prozent zu bringen. Auch Connemann, die das Projekt seit Beginn 2015 begleitet, zeigte sich stolz darüber, dass mit der Talentschmiede etwas geschaffen wurde, was nicht jede Region bieten könne. Beide waren sich einig, dass Fördergelder bei Projekten wie der „Talentschmiede Emsland“ gut angelegt sind.