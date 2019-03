Papenburg. Mehr als hundert Frauen haben Ursula Mersmann (Vorsitzende des HÖB-Vereins) und Kirsten Kuhlmann (Bildungsreferentin) am Samstagmorgen im Regionalen Umweltzentrum in Papenburg begrüßt.

Frauen aller Altersgruppen waren eingeladen, sich ab 10 Uhr einen Tag in verschiedenen Workshops um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Informationen und praktische Anwendungen standen dabei im Vordergrund. Der Gesundheitstag für Frauen war in der 16. Auflage mit 104 Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr noch gewachsen.

Jede Teilnehmerin hatte sich im Vorfeld zu zwei Workshops angemeldet und dabei die Wahl gehabt aus bewährten Angeboten und Neuem. „,Wellness für die Füße' ist dabei seit Jahren sehr beliebt", berichtete Kuhlmann.

Beweglich bleiben

Dagegen sei eine Kurzeinführung in die Atemtechnik des "Zilgrei", das bei Nacken- und Rückenschmerzen sowie bei Verspannungen eingesetzt wird, das erste Mal angeboten und gleich auf großes Interesse gestoßen. Als Referentin stellte Inge Echterhagen aus Wilhelmshaven einige Übungen vor und berichtete über die Entstehungsgeschichte dieser Methode. Sie riet den Teilnehmerinnen, die Übungen in den Tagesablauf einzubeziehen, denn sie könnten den Frauen dabei helfen, schmerzfrei und beweglich zu bleiben.





Stress umwandeln

Außerdem auf dem Programm: Yoga, das Anfertigen eines Osterkranzes mit Naturmaterialien, kleine Geschenke aus der Kräuterküche, Schmink-Tipps sowie eine Anleitung, Stress in wohltuende Lebensenergie umzuwandeln. Gemeinsame Mahlzeiten, ein Büchertisch und eine Stellwand mit viel Platz für Vorschläge der Teilnehmerinnen für das kommende Jahr vervollständigten das Angebot.





Anzeige Anzeige





Am Ende des Tages gegen 17.30 Uhr waren die Frauen eingeladen, eine Karte mit ihrem Herzenswunsch zu beschriften und mit einem roten Ballon in den Himmel steigen zu lassen. Die Veranstaltung war aus Anlass des Internationalen Frauentages in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Ulenhus Papenburg organisiert worden. Das Workshopangebot wurde ergänzt durch einen Büchertisch, gemeinsames Essen und einen unterhaltsamen Abschluss.