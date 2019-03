Papenburg. In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Samstag, 9. März 2019, um 17 Uhr die Konzertpianistin Mzia Jajanidze in der Villa Dieckhaus in Papenburg.

Nach Angaben des Veranstalters schafft es Jajanzide mit ihrer lebendigen Gestaltung und ihrem ausdifferenziertem und farbig ausgemaltem Spiel, ihr Publikum auf bilderreiche und stimmungsgeladene Reisen mitzunehmen. In diesem Jahr geht die musikalische Reise in die Epoche der Romantik, an deren Beginn Schuberts letzte Klaviersonate steht, mit Chopins Ballade Nr. 1 in die Hochromantik wechselt und mit Liszts temperamentvoller „Rhapsodie espagnole“ einen virtuos-krönenden Abschluss setzt.

Die aus dem kaukasischem Georgien stammende und mehrfach preisgekrönte Pianistin Mzia Jajanidze hat ihren Kindheitstraum verwirklicht: im Land von Bach und Beethoven zu leben und zu spielen. In Deutschland hat sie ihre zweite Heimat gefunden und setzt hier nun als Pianistin ihre Laufbahn erfolgreich fort. Bereits mit acht Jahren ist sie mit einem Sinfonieorchester in Georgien aufgetreten. Während des Studiums an Musikhochschulen in Georgien und Deutschland wurde sie durch die Stiftung des georgischen Präsidenten sowie die Helene-Rosenberg-Stiftung gefördert. Jajanidze wurde mit zahlreichen Preisen bei internationalen Klavierwettbewerben in Europa und Asien ausgezeichnet.

Die Künstlerin spielt unter anderem „Jeder Mensch ist eine Melodie“ (F. Werfel). Die B-Dur Sonate D 960 ist die letzte der drei späten Sonaten und deshalb das Klavierwerk Schuberts, welches am meisten vom Nimbus eines „Schwanengesangs“ umgeben ist. Die Sonate wurde laut Veranstalter oft als „die Krone von Schuberts Klavierschaffen“ und „die schönste, die nach Beethoven geschrieben worden ist“ bezeichnet. Als Chopin sein Opus 23 mit „Ballade“ überschrieb, etablierte er die Klavierballade als neues musikalisches Genre. Charmant entführt Liszts „Rhapsodie espagnole“ in eine spanisch-folkloristische Klangwelt. Liszt schrieb sie als Erinnerung an die Reise nach Spanien und Portugal, inspiriert durch zwei Lieder: „La Folia“ und „La Jota Aroganese“.

Der Eintrittspreis zum Konzert beträgt 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Reservierungen sind per E-Mail an info@weltklassik.de oder unter Telefon 0211 9365090 möglich. Reservierungen für das „After-concert-dinner“ werden unter Telefon 04961 809620 entgegengenommen.