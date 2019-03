Papenburg. Unter dem Titel „Hilfe – Mein Kind muss ins Krankenhaus! Die Behandlung von Notfällen im Kindesalter“ hat die Chefärztin der Kinderabteilung des Marien Hospital Papenburg Aschendorf, Dr. Vanda Tuxhorn, bei einem Vortrag im Niels-Stensen-Haus Betroffenen die Angst und Sorge vor einem Aufenthalt im Krankenhaus genommen.

„Wenn Kinder ins Krankenhaus müssen, ist dies bei den Eltern und Großeltern oft mit großen Ängsten verbunden“, wird Dr. Hermann Kruthaup, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft (IG) „Starkes Marienkrankenhaus“, in einer Mitteilung zu dem Vortrag zitiert. Der Verein hatte die Kindermedizinerin zu der Vortragsveranstaltung eingeladen. Dr. Tuxhorn gab dabei den Gästen unter anderem einen Einblick in die Abläufe und Behandlung von pädiatrischen Patienten in der Kinderabteilung – von der Aufnahme über die Anamnese bis hin zur Untersuchung, teilte die IG weiter mit.

Seit 2016 leitet die Ärztin die Abteilung, auf der mittlerweile 1200 stationäre und 3900 ambulante Patienten pro Jahr versorgt werden. Zu ihrem Team gehören Kinderärzte, Pflegekräfte und ein Neuropädiater (Kinderneurologie, für Nervenkrankheiten bei Kindern). Vorteile und kurze Wege ermöglichen die Nähe zur geburtshilflichen Abteilung, dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), den medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik in Aschendorf, hebt die IG in der Mitteilung hervor. Auch mit dem St. Lukas-Heim, Marienstift und der Johannesburg arbeite Tuxhorn und ihr Team zusammen.

Zahlreiche Fragen aufgegriffen

In ihrem Vortrag griff die Ärztin der Mitteilung zufolge Fragen auf wie „Sind die Atemwege verklebt, besteht Dyspnoe (Atemnot)?“, „Ist die Haut ungewöhnlich blass, marmoriert oder zyanotisch (Blausucht)?“, „Wie ist die Bewusstseinslage nach gezieltem Aufrütteln, Ansprechen, Zwicken und Blickkontakt?“. Dabei erläuterte sie, dass weit weniger typische alte Kinderkrankheiten und Infektionen auftreten, sondern vermehrt chronische Erkrankungen, sehr häufig in Kombination mit psychischen oder Verhaltensproblemen. Mehr sogenannte Multimorbiditäten und weitere Belastungen sowie komplexe Entwicklungsstörungen würden auftreten.

Tuxhorn nannte auch Ziele, die sie umsetzen möchte. Die Chefärztin nannte den Ausbau des Versorgungsangebotes – insbesondere für chronisch kranke Kinder und Jugendliche –, oder die Optimierung der Nachbetreuung kranker Neugeborener aus Oldenburg, Sögel und dem Borromäus Hospital Leer. Ziele seien zudem die Standard-Entwicklungsdiagnostik junger Kinder, die psychosomatische /sozialpädiatrische Versorgung von Kindern zwischen 0 bis 6 Jahren, starke Familienorientierung und präventive Beratung in Verbindung mit sehr guter fachlicher Versorgung und eine neonatologische Eltern-Kind-Station.