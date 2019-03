Papenburg. Der Papenburger Zwerghuhn-Züchter Gerhard Schwarte hat die Deutsche Meisterschaft gewonnen und zudem das „Blaue Band“ der Deutschen Junggeflügelschau in Hannover entgegengenommen. Damit landete der 55-Jährige einen der bislang größten Erfolge für den seit 142 Jahren bestehenden Rassegeflügelzuchtverein Papenburg.

„Das ist der Traum eines jeden Züchters“, freut sich Gerhard Schwarte über das „Blaue Band“ fast noch mehr als über die Urkunde, die ihn als amtierenden Deutschen Meister für seinen Zuchterfolg in der Kategorie Deutsche Zwerg-Langschan im Farbenschlag blau-gesäumt ausweist. Die Auszeichnung des Hannoveraner Verbandes übertreffe sogar die nationale Medaille, die er im Jahre 2010 gewonnen hat und die seither einen besonderen Platz in seinem Trophäenschrank einnimmt.

Zusammen mit mehr als 2.000 Züchtern aus ganz Deutschland, die insgesamt 19.000 Tiere ausstellten, war Schwarte Ende November als einziger Teilnehmer aus dem Altkreis Aschendorf-Hümmling zur 137. Deutschen Junggeflügelschau nach Hannover gereist. Mit dabei hatte er sechs Tiere aus eigener Zucht, von denen fünf in die Wertung kamen. Unter den strengen Augen der 224 Preisrichter wurden diese nach Rassemerkmalen wie Rumpf, Hals, Rücken, Schultern, Flügel, Sattel, Schwanz, Kamm und Gefieder bewertet.

Schwarte, der sich seit seinem 13. Lebensjahr mit der Zucht von Zwerghühnern befasst, hatte in Hannover die besten Exemplare seiner blau-gesäumten Tiere aufgeboten und damit insgesamt 476 von 485 möglichen Punkten erreicht, darunter einmal die höchste Wertung von 97 Zählern. Sein direkter Konkurrent aus Bochum landete am Ende mit einem Punkt Differenz auf Platz zwei.

Über die besondere Auszeichnung seines Mitgliedes freut sich der Rassegeflügelzuchtverein von 1877 Papenburg. Die letzten nationalen Erfolge hatten sich Ende der 1990er Jahre Johannes Köhne in der Kategorie Zwergreichshühner und vor zehn Jahren Markus Schwarte, ein Neffe von Gerhard Schwarte, als Deutscher Langschan-Jugendmeister gesichert.

Der Verein und die Kanalstadt haben im Übrigen eine besondere Beziehung zu der Hühnerrasse. Es war der Papenburger Johann Heermann, der hier im Jahr 1910 als Vereinsmitglied die Zwergversion der Deutschen Langschan erzüchtete und damit die Hühnerzucht in ganz Europa revolutionierte.

Der wissenschaftlich orientierte Züchter fand international Anerkennung und heimste bei den bedeutendsten Geflügelausstellungen und Zwerghuhnschauen im In- und Ausland viele Preise ein. In der Folgezeit vergrößerten ambitionierte Züchter das Angebot. 1952 erhielt Heermann die Goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG). Heute stehen für den nach Angaben des BDRG durch seine avantgardistische Linienführung und seine Legefreudigkeit überzeugenden Deutschen Zwerg-Langschan zehn Farbenschläge zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Auch Gerhard Schwarte, von Beruf Maler und Lackierer, will sich im Sinne des 1956 verstorbenen Pioniers in seiner Freizeit weiter auf die Langschan-Zucht konzentrieren. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich als zweiter Vorsitzender im internationalen Sonderverein der Langschan-Züchter, die sich neben einer Sommertagung an wechselnden Standorten im innereuropäischen Raum jeweils im November zu eigenen Schauen treffen.

Fest im Blick hat er auch die nächste Deutsche Junggeflügelschau, betont er und deutet auf die Brutmaschine in seinem Haus am Freerkingsweg. Hier lagern rund 100 befruchtete Eier, die bei einer konstanten Temperatur von 37,8 Grad Celsius 21 Tage lang gebrütet werden. Für den Wettbewerb im Dezember hat er sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Dann will er sich nämlich auf den noch schwierigeren und selteneren Farbenschlag Rot konzentrieren.