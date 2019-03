Papenburg. Frauen unterstützen, die Opfer häuslicher Gewalt werden – dafür ist eine Spende in Höhe von 4500 Euro gedacht, die der Lions-Club Papenburg „Emmy von Dincklage“ der Caritas-Beratungsstelle in Papenburg übergeben hat.

Einer Mitteilung des Caritasverbandes zufolge erhielten die Frauen bei der Scheckübergabe auch Einblicke in die Arbeit, die sich an Mädchen und Frauen ab dem 15. Lebensjahr richtet. Die häusliche Gewalt habe nach Worten der Sozialpädagogin Gabriele Middendorf viele Gesichter und sei nicht nur in sozialen Randgruppen, sondern in allen Teilen der Gesellschaft zu finden.

Leidensdruck über Jahre gewachsen

Neben körperlichen und sexuellen Übergriffen seien es oft tägliche Abwertungen und Demütigungen sowie ständige Kontrollen, die Frauen über viele Jahre aushalten müssten. „Vielmals ist der Leidensdruck über viele Jahre gewachsen, ehe betroffene Frauen den Mut finden, sich Unterstützung zu holen und ihre Scham überwinden“, wird Middendorf in der Mitteilung zitiert. Ihre Kollegin Birgitt Ridder-Stockkamp ergänzt: „Nicht selten kommen Frauen über andere Fachdienste schließlich in die Gewaltprävention.“ Die Ursachen von Gewalt in Familien sind nach Angaben der Sozialpädagogin unterschiedlich. Manchmal gehe eine Spiel- oder Alkoholsucht der Männer einher mit finanziellen Problemen, was schließlich in Gewalt münden würde.

Gewaltspirale durchbrechen

Rund 180 Frauen nahmen im vergangenen Jahr das Unterstützungsangebot in Anspruch. „Unser Ziel ist es, die Ratsuchenden zu ermutigen die Gewalt zu beenden“, so Middendorf. „Wir appellieren hier bei Müttern an ihre Vorbildfunktion, denn wenn sie die Gewalt ertragen, werden es die Kinder genauso tun und die Gewaltspirale wird niemals durchbrochen“, fügt Ridder-Stockkamp hinzu.

Möglichkeiten zum Ausstieg

In der Regel würden Einzelgespräche geführt. Ergänzend hilfreich bei der Aufarbeitung der Gewalterfahrungen könne nach ihren Worten auch ein Gruppenangebot sein, das seit 2012 von den Caritas-Mitarbeiterinnen sozialpädagogisch begleitet wird. Dort erhalten Frauen mit Gewalterfahrungen Anregungen und sollen typische Muster wie Gewalt in Familien kennenlernen sowie Möglichkeiten zum Ausstieg erfahren.

Not schnell lindern

Marcus Drees, Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Emsland, bedankte sich für die Spende. „Das Geld wird für unbürokratische Hilfen eingesetzt, um die Not schnell zu lindern“, erklärte Drees. Lions Club-Präsidentin Ida Schleinhege-Buß und die Vorsitzende des Fördervereins Rita Holtmann Möller erläuterten die Zusammensetzung der Spende. Dabei handelt es sich nach ihren Worten um den Erlös aus einem Kalenderverkauf mit Aschendorfer Motiven, die von der Fotografin Ute Müller mit ihrer Kamera eingefangen wurden. Außerdem verkauften sie auf den Weihnachtsmärkten auf Gut Altenkamp und dem Papenburger Mühlenmarkt selbst gebackene Waren.