Papenburg. Sie haben im Hochsommer drei Tage lang auf dem Papenburger Wochenmarkt selbst gemachte Limonade verkauft und den Erlös für den guten Zweck gespendet. Dafür sind "Luisa und die Limonaden-Mädchen" jetzt für den Titel der "Kleinen Alltagshelden" vorgeschlagen worden.

Immer noch angetan von der Aktion ist Heide Heyen-Strehlau aus Papenburg, die die sieben Mädchen vorgeschlagen hat. Initiatorin der Aktion war die damals neunjährige Lusia Busch aus Papenburg. Sie hatte sich einfach überlegt, Limonade zu verkaufen und das Geld zu spenden, bestätigt auch Mutter Sandra Busch.





Das Rezept für die Limonade hatte die Grundschülerin im Internet entdeckt. Gemeinsam mit ihrer Schwester und Freundinnen machen sie sich an die Arbeit. Vorher mussten noch Genehmigungen vom Gesundheitsamt des Landkreises zur ordnungsgemäßen Herstellung eingeholt werden. Auch die Erlaubnis zum Verkauf auf dem Markt erteilte die Werbegruppe Stadtmitte gerne.



Anstatt in den Sommerferien auszuschlafen, standen die Mädchen um 8 Uhr morgens auf dem Markt. Auch Werbeschilder und Flyer wurden selbst gestaltet. 200 Zitronen wurden verarbeitet, um die Limonade herzustellen. Und die kam - zum Preis vom einem Euro pro Becher - auch gut bei den Papenburger Marktbesuchern an. Sie entwickelten, so berichtet es Heyen-Strehlau, sogar richtigen Ehrgeiz, jeden Freitag mehr zu verkaufen. An den Markttagen musste die Kasse sogar mehrmals zwischendurch geleert werden. Dafür waren immer auch Mütter mit dabei, die geholfen haben.

Nach drei Markttagen hatte die Gruppe, die neben Luisa Busch aus Emilia Busch, Charlotte und Constanze Pengel, Luna Winter, Anni Heerdegen und Emily Wedler bestand, eine stolze Summe erwirtschaftet. 930,94 Euro überbrachten sie im August an den Förderverein Bunter Kreis Nord-West-Niedersachsen, deren Vorsitzende Heyen-Strehlau ist. "Wir sind der Meinung, dass ,Luisa und die Limonaden-Mädchen' kleine Alltaghelden sind", meint Heyen-Strehlau.

Besonders betont die Vorsitzende die Tatsache, dass für die Mädchen von vorn herein klar war, dass das erwirtschaftete Geld – für Kinder eine nicht unerhebliche Summe – nicht selbst behalten, sondern gespendet werden soll. Somit haben sie nun anderen Kindern geholfen, die nicht gesund sind.