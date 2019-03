Papenburg/Bunde. Die Bundespolizei hat einen 40 Jahre alten Papenburger auf der Autobahn 31 bei Weener erwischt, der nicht nur Alkohol getrunken hatte, sondern auch Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. In seinem Fahrzeug wurden zahlreiche Joints entdeckt.

Beamten der Bundespolizei fiel der Papenburger in der Nacht zu Freitag gegen kurz nach Mitternacht auf, teilte die Polizei Leer/Emden mit. Der Papenburger war in einen Kia auf der A280 aus den Niederlanden kommend unterwegs und fiel den Bundespolizisten durch seine unsicherer Fahrweise auf, heißt es. Daher wurde das Fahrzeug an der Anschlussstelle Weener/Papenburg der A31 gestoppt und der 40-jährige Fahrer kontrolliert.

Eine Überprüfung seines Atemalkohol-Wertes durch Beamte der Autobahnpolizei Leer habe einen Wert von 0,79 Promille ergeben, teilten die Beamten mit. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei einer Durchsuchung des Pkw entdeckte die Bundespolizei zudem eine niedrige zweistellige Menge an Joints (Cannabisprodukte). Der Papenburger musste seinen Führerschein abgeben. Auch die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.