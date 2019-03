Der Alte Turm in Papenburg soll in neuem Licht erstrahlen MEC öffnen

Beim Test der LED-Lampen für das neue Lichtkonzept des Alten Turms konnte man im Januar schon erkennen, wie sich der Turm in Zukunft in den Abendstunden präsentiert. Foto: Stadt Papenburg

Papenburg. Die Stadt Papenburg führt aktuell mehrere Arbeiten am Alten Turm am Obenende durch. Dieser soll in wenigen Wochen in neuem Glanz erstrahlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.