Papenburg. Die Stadt Papenburg ruft Vereine, Schulen und Gruppen auf, sich an der Aktion „Papenburg räumt auf“ am 15. und 16. März 2019 zu beteiligen.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir hoffen wieder auf viele Mithelfende“, wird Christian Kremer von der Stadt Papenburg in einer Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. Er organisiert wie in den Vorjahren wieder die bekannte Aufräum-Aktion, die bereits zum 21. Mal in Papenburg stattfindet.

Gesammelt wird an den beiden Tagen im gesamten Stadtgebiet. Am Freitag, 15. März bringen die Schulen ein, der Samstag ist traditionell der Tag für die Vereine, Gruppen und Nachbarschaften. Die Firma Wocken Industriepartner stellt für die Aufräumaktion 1500 große Mülltüten zur Verfügung. „Das ist eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützen“, wird der Leiter der Papenburger Niederlassung, Ansgar Wollschläger, in der Mitteilung zitiert.

Zu den Partnern und Sponsoren gehören der Stadt zufolge auch die Firma Abeln und Sohn, die Landwirtschaftlichen Ortsvereine, der Landkreis Emsland, die Hegeringe sowie viele Vereine, Nachbarschaften und Schulen. „Nur durch ein großes und bereit getragenes Engagement kann die Aktion ,Papenburg räumt auf‘ auch ein Erfolg sein“, betont Jürgen Rautenberg. Papenburgs Stadtbaurat hofft auf breite Unterstützung durch die Bürger. „Ein sauberes Stadtbild ist nicht nur eine Visitenkarte für unsere Stadt, sondern wir tragen so auch zum Umweltschutz bei“, sagt Rautenberg.

Hoffen auf gutes Wetter

Eine Rolle spiele dabei natürlich das Wetter. „Es sollte möglichst trocken bleiben, dann macht das gemeinsame Sammeln auch mehr Spaß“, hofft der Stadtbaurat. Jemand, der bereits seit Jahren immer wieder mitmacht ist Ivonne Meinders, die auch in diesem Jahr wieder das Plakat für die Aktion erstellt hat. „Für mich ist das immer ein fester Termin in jedem Jahr, auf den ich mich sehr freue“, wird Meinders in der Mitteilung der Stadt zitiert.

Die Organisation orientiere sich im an den Erfahrungswerten der Vorjahre. „Es gelten die gleichen Treffpunkte wie 2018“, betont Christian Kremer. In der Woche vor dem Termin werden die Treffpunkte über die Medien bekanntgegeben. Darüber hinaus können Anfragen, aber auch Vorschläge und Anregungen an die Stadtverwaltung unter Telefonnummer 04961/82280 gerichtet werden. „Wir bitten darum, die Teilnahme frühzeitig anzumelden, damit die organisatorischen Voraussetzungen, wie Müllsäcke und Mülltransport, noch rechtzeitig abgesprochen werden können“, so Kremer.