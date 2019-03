Die neue Fotoausstellung in der Papenburger KÖB stellten (von links) Uschi Gertz-Wellmann, Albert Kruse, Heino Gertz, Enrico Miehlke, Antje Brockhoff-Smidt und Peter Bösken vor. Foto: Michelle Kramer

Papenburg. „Rund ums Moor“ – unter diesem Titel stehen etwa 30 Fotomotive vom Papenburger Fotokreis, die derzeit an den Wänden sowie auf Staffeleien in der Stadtbibliothek KÖB in der Vila Dieckhaus am Hauptkanal rechts 73 ausgestellt sind.