Zu Rückgängen in Muckli-Kinos: Minus für Familie verkraftbar

Papenburg. In Deutschland haben sich 2018 deutlich weniger Menschen in Kinosälen vergnügt als 2017, auch die emsländische Kinofamilie Muckli aus Aschendorf musste mit deutlichen Rückgängen umgehen. Sorgen muss man sich um den Familienbetrieb deswegen keinesfalls machen.

Mit den fünf Lichtspielhäusern Papenburg, Meppen, Aurich, Leer und Norden ist das familiengeführte Unternehmen breit aufgestellt. Da sind Rückgänge einfacher verkraftbar, als bei einem Großbetrieb an einem Standort. In alle Standorte wurde regelmäßig investiert, jüngst standen Malerarbeiten im Kino Papenburg an. Die Familie kann Millionen-Investitionen wie dem Neubau in Aurich 2017 oder 2011 in Papenburg stemmen. Das Kino Aurich hat sogar den Wettbewerb „Deutschlands Lieblingskino 2018“ eines Branchenmagazins gewonnen.



Für die Freizeitgestaltung aller Altersschichten in der Region sind die Kinos ein Segen. Während überall Diskotheken oder Kneipen sterben, sind die Mucklis geblieben.

Mit Sonderaktionen bereichert die Familie obendrein das Veranstaltungsprogramm in der Region. Mit Aktionen wie dem Open-Air-Kino in Papenburg, Haren, Meppen und Norden, dem Autokino in Aurich oder dem Winterkino in Papenburg und Aurich beleben sie die Städte. Oft, ohne dabei Gewinn zu machen, sondern Geld hineinzustecken.