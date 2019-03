Papenburg. Neue Halle, bewährtes Programm: Die Gruppe Emsland Rolli Mobility hat nach fünf Jahren an der Papenburger Waldschule eine neue Heimat gefunden und trainiert in Zukunft an der Pestalozzischule. Bis zu 37 Teilnehmer können unter professioneller Aufsicht ihre Kompetenzen im Umgang mit dem Rollstuhl schulen.

„Die Halle an der Waldschule ist einfach zu klein geworden“, erklärt Christian Willenborg die Beweggründe des Umzugs. „Aber ich möchte mich dort herzlich für die vergangenen Jahre bedanken.“

Willenborg leitet das monatliche Alltagstraining der Emsland-Rollis, die der Behinderten-Sport-Gemeinschaft (BSG) Meppen angehören. Mittlerweile zählt die Gruppe 37 Mitglieder aus dem gesamten Emsland, dem Oldenburger sowie sogar dem Osnabrücker Land. „Und es kommen immer wieder neue Leute dazu“, freut er sich.

Willenborg erkennt Mängel im Umgang mit dem Rollstuhl

Der gelernte Orthopädietechniker aus Rastdorf ist seit einem Verkehrsunfall vor etwa zehn Jahren querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. „Vorher war ich leidenschaftlicher Fußballer. Nach dem Unfall habe ich mich dann im Bereich Rehatechnik spezialisiert. Und da habe ich gesehen, dass viele Kinder und Erwachsene nie den richtigen Umgang des Rollstuhlfahrens erlernt haben“, erklärt Willenborg.

Dieser Umgang soll bei der Emsland Rolli Mobility vermittelt werden. Nicht nur von Willenborg selbst und seinen Helfern und Mechanikern vom Kompetenzzentrum Kramer, sondern vor allem auch untereinander.

„Der Austausch untereinander ist extrem wichtig. Häufig hat man im Freundeskreis keinen, der die Behinderung wirklich nachvollziehen kann. Da helfen die Gespräche mit Gleichgesinnten“, weiß Willenborg. „Wir haben 17 MS-Betroffene dabei, die sich hier natürlich über Ärzte und die Behandlung austauschen.“







„Wir haben Christian so viel zu verdanken“

Auch Agnes Wichert ist an MS (Multiple Sklerose) erkrankt. Die 72-Jährige ist seit der ersten Stunde bei der Rolli Mobility dabei und bezeichnet sich selbstironisch als „Oldtimer“ der Gruppe. Vor fünf Jahren las sie in der Ems-Zeitung einen Artikel über ein Rollstuhltraining in Papenburg und meldete sich kurzerhand für die nächste Übungseinheit an. Bei diesem Termin beschlossen die Teilnehmer, sich fortan am ersten Mittwoch eines jeden Monats treffen zu wollen – die Gruppe Emsland Rolli Mobility wurde aus der Taufe gehoben.

Wichert, die ihren Mann Alfred bei den Übungsterminen stets an ihrer Seite hat, erläutert: „Ich habe hier so viel gelernt in den vergangenen Jahren.“ Von einem älteren Modell sei sie auf einen Aktiv-Rollstuhl gewechselt – „Und der ist zu einem Teil von mir geworden“, so Wichert.

„Wir haben Christian so viel zu verdanken. Ich wäre nie das geworden, was ich heute bin, wenn er nicht gewesen wäre“, spricht sie voll Dankbarkeit. Die Gruppe ist ihr ans Herz gewachsen, den Zeitungsartikel von 2014 trägt sie immer noch bei sich.

Willenborg betreut auch Rolli Kids

„Agnes ist eine Vorzeigerollstuhlfahrerin, die zeigt, was in dem Alter noch möglich ist, während andere nur jammern“, lobt Willenborg den Ehrgeiz des dienstältesten Gruppenmitglieds. Ein gesunder Ehrgeiz ist dann auch in den Übungseinheiten zu erkennen: Mal geht es in zwei konkurrierenden Gruppen um Schnelligkeit bei einer Wurf- und Fahrübung, dann jagen sich die Rolli-Fahrer gegenseitig hinterher und versuchen bei der „Fuchsschwanz-Jagd“ den Vordermann zu erwischen.









Auch alltagspraktische Kompetenzen werden vermittelt: Etwa, wenn es darum geht, verschiedene Weichbodenmatten hoch- und wieder herunterzufahren. Zwischendurch kommen die Teilnehmer bei Kaffee und belegten Brötchen immer wieder ins Gespräch. Willenborgs Konzept geht auf.

An eine Ausweitung oder häufigere Taktung des Kurses ist für ihn jedoch nicht zu denken: Neben Beruf und Privatleben leitet der 35-Jährige schon seit 2013 die Emsland Rolli Kids und trainiert auch mit den jüngsten Rollstuhlfahrern den Umgang mit dem eigenen Hilfsmittel.