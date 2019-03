Papenburg. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen prägen das Bild am zweiten März-Wochenende. In Börger und Werlte dominieren die Läufer und Reiter, während Papenburg im Zeichen von Theater, Kunst und Musik steht.

In Papenburg wird am Samstag um 19.30 Uhr der Kino-Klassiker „Das Boot“ als Bühnenstück im Forum Alte Werft präsentiert. Theaterregisseur Kjetil Bang-Hansen hat aus der filmischen Vorlage von 1981 eine Bühnenfassung geschrieben, die Einblicke in die letzten Stunden der U96 liefert.

Am Sonntag um 19.30 Uhr steht die Stadthalle dann unter dem Motto „Kosmopolit Mendelssohn“: Das Mendelssohn Kammerorchester Leipzig widmet seinem Namensgeber Felix Mendelssohn Bartholdy ein besonderes Programm. Tickets für beide Veranstaltungen sind bei Papenburg Kultur erhältlich.

Auf Gut Altenkamp wird am Sonntag die erste Ausstellung des Jahres „Architektur und Natur“ von Sigrid Neubert eröffnet.

Von Samstag bis Sonntag findet in Werlte der zweite Ponycup des Reit- und Fahrvereins Werlte statt. Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet und Mitglieder der Landes- und Bundeskader werden beim Hallen-Springturnier antreten und für einen hochklassigen Wettkampf sorgen.

Sportlich geht es am Sonntag auch in Börger zu, wenn ab 9.30 Uhr der 41. Crosslauf des Sportvereins DJK Eintracht Börger startet.

In der Diskothek Limit in Ihrhove findet heute Abend die Abi-Party des Gymnasiums Rhauderfehn statt, am Samstag folgt die „Indie Night“. An beiden Abenden legt DJ Alex auf. In der Dörpener Disko Stricker wird am Samstag unter dem Motto „Abios Amigos“ mit dem Mariengymnasium und dem Beruflichen Gymnasium Papenburg gefeiert. DJ Scotty sorgt für Musik.