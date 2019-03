Papenburg. Zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder, aber auch kritische Töne zum mangelnden ehrenamtlichen Engagement: Die Jahreshauptversammlung des Sportfischervereins (SFV) Papenburg hat beide Seiten der Medaille des Vereinswesens abgedeckt.

Nach den Worten des SFV-Vorsitzenden Dieter Craayvanger war die Präsentation der sogenannten 4er-Angler-Gemeinschaft Aschendorf, Rhede, Dörpen und Papenburg auf dem Hafenfest der Höhepunkt in 2018. Enttäuscht zeigte er sich jedoch über die Beteiligung von nur zwei Papenburger Anglern an dem Gemeinschaftsangeln in Dörpen. Intern habe man bei mehreren Vereinsangeln durchweg 25 Petrijünger gezählt.

Hendrik Schade sei der erfolgreichste Fischer gewesen und habe die Königskette in Empfang nehmen können. Beim Angeln für Damen habe sich erneut Gabi Heidrich als beste Anglerin behauptet, hieß es weiter.

Aktiv am Geschehen haben sich dem Vorsitzenden zufolge die Grauen Hechte, eine Gruppe von Mitgliedern im Rentenalter, beteiligt. Aus dieser Gruppe sei am Saisonende Hans Efken zum Rentnerkönig proklamiert worden, weil er einen Zander mit einem Gewicht von 5300 Gramm gefangen habe. Den schwersten Karpfen über 40 Pfund brachte Sascha Stell ans Ufer. Hinsichtlich der Angelmöglichkeit im Bahnhofsdock sei es gelungen, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Ergänzend sagte Craayvanger, dass das Ferienpassangeln am Bokeler Baggersee wegen eines aufziehenden Gewitters kurzfristig abgesagt werden musste. 22 Teilnehmer hätten nach intensiver Lehrgangs-Vorbereitung durch Engelbert Albers die Fischerprüfung bestanden. Geplant sei für 2019 die Innenrenovierung des Vereinsheimes, nachdem kürzlich das Dach des Domizils komplett erneuert worden sei, so Craayvanger.

Laut Jugendwart Thomas Münzer hat es 2018 für den Nachwuchs mehrere Veranstaltungen gegeben, unter anderem ein Nachtangeln. Dafür hätten sich jeweils bis zu 14 Jugendliche eingefunden. Dabei habe sich wiederholt gezeigt, dass der Baggersee im Volkspark Bokel auch größere Fische beherbergt. Mit einem Jahresgewicht von 4300 Gramm holte Mattis Remmers erneut den Titel des Vereinsmeisters und konnte den Wanderpokal in Empfang nehmen.

Den Ausführungen des Gewässerwartes Sascha Stell war zu entnehmen, dass im zurückliegenden Jahr verschiedene Besatzmaßnahmen erfolgten. Ausgesetzt wurden Schleie, Karpfen, Zander und darüber hinaus gleich 42.000 Aale. Mit einem Rückblick auf den überaus warmen Sommer sagte Stell, dass während dieser Zeit hinsichtlich des Fischbestandes kein Grund zur Besorgnis bestanden habe. Einmal mehr habe die Rentnergruppe ein besonderes Augenmerk auf den Erste Wiek See geworfen.

Hinsichtlich der internen Arbeitseinsätzen sprach Stell von einem „traurigen Rekord“. Zu den seitens des Vorstandes angesetzten Arbeitsdiensten für Hege- und Pflegemaßnahmen von Uferbereichen an Vereinsgewässern hätten sich zu den Einsätzen zusammengezählt nur drei Mitglieder eingefunden.

Stell kritisierte auch die geringe Zahl der abgegebenen Fangstatistiken für 2017. Nur 78 Angler hätten ihre Meldung angegeben. „Und für 2018 sind es bislang nur 38.“ Vorsitzender Craayvanger ergänzte, dass „wir jedes Jahr darüber reden, dass sich die Mitglieder an die Regeln halten sollen".

Der Vorsitzende schloss Konsequenzen für die Zukunft nicht aus: „Wir sind mit über 320 Mitgliedern gut aufgestellt und können daher auf diesen oder jenen Angler verzichten.“ Kassenwart Joachim Hörholdt sagte, dass nach einem Beschluss des Vorstandes der finanzielle Überschuss dem Rücklagenkonto zugeführt werde, „damit wir bei unvorhergesehenen Ausgaben gewappnet sind“.

Ehrungen:

50 Jahre: Heiner Haßler, Reiner Haßler, Helmuth Meiners, Hartmut Neumann, Bernd Pieper, Joachim Redicker und Johannes Stell.

40 Jahre: Karl-Heinz Hummrich, Bernhard Klene, Franz Kowalczyk, Bernhard Langen, Stephan Plaggenborg, Reinhard Rödel und Heinz Sandmann.

20 Jahre: Elebertus Berends, Gerhard Brink, Viktor Kristleit, Johann Meinders, Gerhard Pelken, Thorsten Rödel, Bernd Rösing, Thomas Rülander, Sascha Stell und Thomas Wildermann.