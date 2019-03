Papenburg/Delmenhorst. Zwei Mädchenmannschaften des Mariengymnasiums Papenburg haben bei einem Schachturnier für Schulen in Delmenhorst im Weser-Ems-Finale jeweils den Bezirksmeistertitel gewonnen. Das teilte die Schule mit.

Damit sind die Schülerinnen der Jahrgänge 2002 (und jünger, Wettkampfklasse M2) sowie 2006 (und jünger, Wettkampfklasse M4) für das Landesfinale in Hannover qualifiziert. Die dritte Mannschaft des Mädchengymnasiums (2004 und jünger, Wettkampfklasse M3) erreichte den inoffiziellen Titel eines Vizebezirksmeisters. Das Team unterlag im Finale der Mädchenmannschaft aus Lingen, darf aber aufgrund der Erfolge der Gesamtmannschaft des Mariengymnasiums noch auf einen Nachrückerplatz für das Landesfinale hoffen.

Besonders erfolgreich spielten die Schülerinnen Andreea Roncea und Maya Thormann, die jede ihrer sechs Partien für sich entscheiden konnten. Auch Franka Tierling blieb bei ihren vier Spielen ungeschlagen. Alina Hölscher und Yelle Connemann trugen durch fünf Siege ebenso zum Mannschaftserfolg bei. Die Schülerinnen der Altersgruppe 2004 (und jünger, Wettkampfklasse M3) mussten sich am Ende knapp der Mädchenmannschaft aus Lingen geschlagen geben und sich mit der Vizebezirksmeisterschaft zufriedengeben.

„Unsere große Hoffnung ist, auch das Landesfinale in Hannover zu gewinnen und dann nach Berlin zu kommen“, wird die Schülerin Daria Obst in der Pressemitteilung zitiert. Denn ein Sieg auf Niedersachsenebene ermöglicht die Teilnahme am Bundesfinale in Berlin vom 22. bis 24. Mai.

Ein großes Lob gab es vom Schulschachbeauftragten des Weser-Ems-Bezirks, Karsten Bertram, für den Vorsitzenden des Papenburger Schachclubs, Hermann Schmitz, der seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich die Schülerinnen des Mariengymnasiums trainiert.