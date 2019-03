Papenburg. Mit Farbe beschmiert haben Unbekannte die Friedhofskapelle an der Marienkirche in Papenburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Die "Graffiti-Künstler" haben zwischen Dienstagabend und Mittwochabend zugeschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Betroffen waren Teile der Kapelle des Friedhofs, der sich an der Straße An der Marienkirche befindet. Verwendet wurde dabei silberner Farbe.

Die Täter beschädigten dabei die Eingangstür und mehrere Dachelemente. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 1000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.