Papenburg. Die Kinobranche hat kein gutes Jahr 2018 hinter sich, vor allem der lange Sommer hat zu weniger Besuchern geführt. Auch die Familie Muckli, die Kinos in Papenburg, Meppen, Leer, Aurich und Norden betreibt, konnte sich diesem Trend nicht entziehen. Auf das Jahr 2019 blickt Geschäftsführerin Astrid Muckli indes mit großem Optimismus.

Im vergangenen Jahr sanken die Besucherzahlen bundesweit um 13,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2017, heißt es in der Bilanz der Filmförderungsanstalt (FFA). Gezählt wurden demnach 105,4 Millionen Kinogänger. Im Jahr davor hatten noch 122,3 Millionen Menschen für einen Film im Kino bezahlt. „Ähnlich schlechte Zahlen gab es zuletzt 1992, als 105,9 Millionen Tickets verkauft wurden“, heißt es in dem Bericht. „Das Kinojahr 2018 war schlecht, da gibt es nichts zu beschönigen“, wird FFA-Vorstand Peter Dinges in dem Jahresbericht zitiert.

Herrscht deswegen Untergangsstimmung unter den Kinobetreibern? "Das Kino ist keinesfalls tot", betont die Aschendorferin Astrid Muckli, die die Kinos mit ihrer Schwester Kathrin und Mutter Thea betreibt. Sie beziffert den Rückgang der Besucher in in Papenburg, Meppen, Leer und Norden auf etwa 15 Prozent. In Aurich habe es eine Steigerung gegenüber 2017 gegeben, was aber nicht vergleichbar sei. "Das neu errichtete Kino ist ja viel größer als das alte." Genaue Besucherzahlen für die fünf Muckli-Kinos, will sie nicht preisgeben.





Heißer Sommer und wenig zugkräftige Filme

Was sind die Gründe für den Rückgang der Kinobesucher 2018? Zum einen natürlich der langanhaltende und heiße Sommer, sagt Muckli. Sie zeigt Verständnis: "Es liegt in der Natur des Deutschen, bei 35 Grad lieber im Garten zu bleiben oder in einen Biergarten zu gehen, als ins klimatisierte Kino." Außerdem fehlten die großen "Blockbuster", also bekannte Filme, die Millionen vor die Leinwand locken.



Bereits im vierten Quartal hätte sich die Situation entspannt, was mit beliebten deutschen Filmen wie "Der Junge muss an die frische Luft" (Verfilmung des Buches von Hape Kerkeling), "100 Gründe" mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer oder "Bohemian Rhapsody" zu tun hatte. "Den Film habe ich vier Mal gesehen, einfach fantastisch", sagt Muckli. Sie hat im Januar 2019 die viertägige Münchener Filmwoche besucht, auf der die Filmverleiher ihre neuesten Werke präsentieren. Eine Untergangsstimmung sei dort nicht zu vernehmen gewesen.





Entspannung 2019 dank guter Filme?

Bereits für das Jahr 2019 rechnet die Aschendorfer Kinobetreiber-Familie daher mit einer deutlichen Entspannung der Situation. Und das hat insbesondere mit den angekündigten Filmen zu tun. Dazu zählen Muckli zufolge große Produktionen aus den USA wie „Avengers“ (Start: 25. April), „Godzilla“ (30. Mai), „Men in Black“ (13. Juni) oder „Star Wars“ (19. Dezember). Auch Fortsetzungen bereits bekannter Animationsfilmen wie „Pets 2“ (4. Juli), "König der Löwen" (19. Juli), „Toy Story 4“ (3. Oktober) und natürlich „Frozen 2 – die Eiskönigin“ (21. November) dürften viele ins Kino locken.

Auch langfristig sieht die Geschäftsführerin für die fünf Kinobetriebe in der Region eine Zukunft, den Streaming-Diensten oder den neuesten Fernseh- und Soundtechniken für das heimische Wohnzimmer zum Trotz. "Einen Film gemeinsam mit anderen auf einer großen Leinwand und gemütlichen Kinosesseln zu gucken, ist eben immer noch etwas anderes als zu Hause alleine auf dem Sofa", sagt Muckli. Nutzer der Streaming-Dienste seien sehr film-affin und würden beides nutzen, also auch weiterhin regelmäßig ins Kino gehen. Streaming und Kino seien keine Gegensätze, sagte jüngst auch die britische Schauspielerin Charlotte Rampling auf der Berlinale. „Kino wird es immer geben“, prophezeite sie.

Viel Geld für neues Kino in Aurich ausgegeben

Ähnlich sieht es auch die Aschendorfer Kino-Familie. Sie investierte immerhin mehr als zehn Millionen Euro in den Kino-Neubau in Aurich. Auf einem 10.000 Quadratmeter großen Areal gegenüber der Sparkassen-Arena entstand 2017 ein modernes Kinocenter, das dem Gebäude am Papenburger Hauptkanal auffallend ähnelt. In sechs Kinosälen können insgesamt rund 1000 Gäste die neuesten Filme schauen. Es ist damit das größte Filmtheater Ostfrieslands.

"In alle Kinos wird fortlaufend investiert." Astrid Muckli, Mit-Geschäftsführerin Muckli Kinos

Der Bau ersetzte das Kino im Auricher Einkaufszentrum Carolinenhof, das seit 1984 bestand und längst nicht mehr zeitgemäß war. Es fasste rund 670 Gäste. Das Kino in Papenburg wurde 2011 fertig gestellt und kostete ebenfalls mehrere Millionen Euro. In alle Lichtspielhäuser würde fortlaufend investiert, betont Astrid Muckli. Im Papenburger Kino wurde 2018 beispielsweise an mehreren Stellen frische Farbe aufgetragen.







Die Kinobetriebe Muckli sind aus dem 1956 in Aschendorf eröffneten Kinobetrieb Bernhard Kosse hervorgegangen, dem Vater von Thea Muckli.

Mehr Kinostandorte als ein Jahr zuvor

Nach Angaben der FFA ist im vergangenen Jahr trotz der rückläufigen Besucherzahlen die Zahl der Kinostandorte, also der Städte und Gemeinden mit einem eigenen Kino, im vierten Jahr in Folge gestiegen. Ende 2018 gab es 905 Kinostandorte, sieben mehr als Ende 2017 (899). Die Zahl der Leinwände ist um 46 auf 4.849 gestiegen, die Zahl der Sitzplätze um 6.407 auf 795.686. 1171 Filmtheater-Unternehmen (2017: 1177) betrieben 1672 Spielstätten.

