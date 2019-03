Schafe greifen in Aschendorfermoor mehrere Passanten an CC-Editor öffnen

Die entlaufenen Schafe verletzten eine 43-jährige Frau aus Papenburg leicht am Oberschenkel. Symbolfoto: dpa

Aschendorfermoor. Zwei entlaufene und wild gewordene Schafe haben am Mittwochmorgen auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses an der Glatzer Straße in Aschendorfermoor mehrere Passanten angegriffen. Dabei wurde sogar eine Frau verletzt.