Papenburg. Ein Jahr mit 160 Einsätzen haben die Kameraden der Ortswehr Papenburg-Untenende 2018 absolviert. Dies teilte Ortsbrandmeister Georg Kruth auf der Versammlung im Feuerwehrhaus am Burenweg mit.

Kruth sprach den Kameradinnen und Kameraden seinen Dank aus. Darin schloss er ausdrücklich deren Partnerinnen und Partner mit ein. „Ihr habt Übungsdienste versehen und an Weiterbildungen teilgenommen und habt durch motivierte Ausbilder eure Kenntnisse im Umgang mit Fahrzeugen und Gerätschaften erweitert“, so der Ortsbrandmeister.

Zu den erfolgreichen Teilnehmern an Lehrgängen gehörten die zu Feuerwehrmännern ernannten Kameraden Jan Kramer und Alexander Pusch und der zum Oberfeuerwehrmann beförderte Axel Neumann. Sie hatten den Lehrgang zum Truppmann Teil 1 absolviert und nahmen während der Zusammenkunft Ehrenurkunden und Schulterstücke entgegen.

Breite Unterstützung erfahre die Wehr nach Angaben des Ortsbrandmeisters durch die Stadt, allen voran Bürgermeister Jan Peter Bechtluft, durch den Feuerwehrausschuss mit dem Vorsitzenden Frank Brelage, Stadtbrandmeister Josef Pieper sowie Matthias Heyen und Manfred Hermes vom Fachdienst Ordnung. „Sie haben stets ein offenes Ohr, wenn wir mit unseren Anliegen vorstellig werden.“

Kruth erinnerte auch an Neuwahlen des Ortsbrandmeisters und dessen Stellvertreters im Oktober. Die mussten stattfinden, da der Dreijahresrhythmus erreicht war, hieß es weiter. „Somit haben wir seit Januar ein teilweise erneuertes Ortskommando mit den alten Ortsbrandmeistern.“

Jugendfeuerwehrwart Michael Bartsch, der 2018 die Nachfolge des nach 16-jähriger Tätigkeit verabschiedeten Peter Rinneberg antrat, berichtete über einen Anstieg von 14 im Jahre 2017 auf aktuell 20 Mitglieder in der Jugendwehr. Der Nachwuchs mit einem Durchschnittsalter von etwas über zwölf Jahre habe sich an 32 Dienstabenden getroffen. Oft sei es bei 445 Dienststunden um die feuerwehrtechnische Ausbildung gegangen. Man habe auch an einem Zeltlager teilgenommen und daheim den Nachwuchs der Feuerwehr Norderney begrüßen können. Geplant sei die erneute Teilnahme am Kreiswettbewerb und die Abnahme der Jugendflamme.

Der Sicherheitsbeauftragte Marcus Reschke gab einen Einblick in die Tätigkeit der 19-köpfigen Gefahrgutgruppe mit sechs Einsätzen im Jahresverlauf. Dazu gehörten ein Einsatz nach einer versuchten Geldautomatensprengung im Ems-Center sowie eine Übung beim Feuerwehrjubiläum in Werpeloh. Zusammen mit dem Gastgeber und Kameraden der Wehr Börger sei die Bekämpfung eines Gefahrgutunfalls den Jubiläumsbesuchern demonstriert worden, so Reschke. „Übungen mit umliegenden Wehren fördern die Kameradschaft und kommen uns sicherlich bei Einsätzen zugute“, ergänzte Kruth.

Über aktuelle Themen informierte Stadtbrandmeister Pieper. Grußworte sprachen der Vorsitzende des Feuerwehrausschusses, Frank Brelage, der stellvertretende Bürgermeister Heiner Butke sowie Erster Stadtrat Hermann Wessels.