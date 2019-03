Osnabrück. In nicht unerheblicher Menge hat ein 24-Jähriger im nördlichen Emsland mit verschiedenen Drogen gehandelt. Der bereits einschlägig vorbestrafte befindet sich gegenwärtig im Maßregelvollzug und steht wegen der neuerlichen Vorwürfe gegenwärtig unter Anklage vor dem Landgericht Osnabrück.

Im Frühjahr 2017 war im nördlichen Emsland eine ganze Clique von jungen Leuten aufgeflogen, die als Rauschgifthändler und -konsumenten verdächtigt wurden. Aufgrund von Zeugenaussagen, der Überwachung von Telefongesprächen und weiteren Ermittlungen war den Behörden auch der jetzt 24-Jährige ins Netz gegangen. Vom Amtsgericht in Aurich ist er deshalb bereits wegen Drogenhandels zu drei Jahren Haft verurteilt, der eigenen Abhängigkeit wegen aber in den Maßregelvollzug überstellt worden.

Haschisch, Ecstasy, Kokain

Nach weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft nun neuerlich Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, sich im Zeitraum der Jahreswende 2016/17 des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln schuldig gemacht zu haben. Er soll dabei 650 Gramm und ein weiteres Mal ein Kilogramm Haschisch zum Weiterverkauf erworben und später verkauft haben. Weiterhin wird ihm zur Last gelegt, in zwei weiteren Fällen je 300 Ecstasy-Tabletten in den Niederlanden zum Weiterverkauf erworben haben. In einem fünften Fall soll der Angeklagte 50 Gramm Kokain zum Weiterverkauf erworben haben.

Völliger Erinnerungsverlust

Der Angeklagte räumt die Vorwürfe im Groben ein, will sich aber an die einzelnen Taten nicht erinnern können. „Selbst drei Tage später hätte ich schon nichts mehr darüber sagen können. Ich war zu jener Zeit immer dicht“, begründete er vor dem Landgericht den Gedächtnisausfall. Damals habe er zusammen mit Freunden „bestimmt 100 Gramm Gras in der Woche geraucht.“

Von völligem Erinnerungsverlust waren auch die als Zeugen vorgeladenen ehemaligen Bekannten betroffen. „Weiß ich nicht mehr“, und „Ich kann mich nicht erinnern“, waren am Eröffnungstag des Verfahren die am häufigsten gehörten Sätze. Ein junger Mann, der zusammen mit dem Angeklagten drei Tage lang auf der Anklagebank in Aurich gesessen hatte, verblüffte das Gericht mit der Bemerkung, er kenne den anderen nicht, habe ihn nie gesehen.

Chat-Verläufe aufgezeichnet

Dem Verhalten der Zeugen zum Trotz behielten die Richter der Strafkammer und auch der Staatsanwalt kühlen Kopf. Wesentliche Teile der Anklage sind auch nicht widerlegbar und werden durch Aufzeichnungen von Chat-Verläufen zwischen dem Angeklagten und anderen gestützt. Die Angehörigen der Clique haben leichtfertig über die sogenannten sozialen Medien ihre Nachrichten ausgetauscht und es so den Ermittlern leicht gemacht, die Strafrechtsverstöße zu verfolgen und zu dokumentieren. Das Verfahren wird fortgesetzt.