Zu einer der bedeutendsten Superheldin des Universums steigt „Captain Marvel“ (Brie Larson) im gleichnamigen Kinoneustart auf. Foto: Walt Disney Germany/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg geht am Donnerstag, 7. März, der erste Marvel-Film über eine weibliche Superheldin an den Start. Die VHS-Filmrolle zeigt ebenfalls am Donnerstag das Drama „Lou Andreas-Salomé“ sowie am 11. und 13. März den Film „Colette“ mit Keira Knightley in der Hauptrolle.