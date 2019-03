Papenburg. „Dem Sportsfreund Hermann Schulte zu seiner Vermählung. FC Freiheit.“ Eine über 85 Jahre alte Urkunde mit diesem Text hat kürzlich in Papenburg der gleichnamige Enkel im Nachlass seines Großvaters gefunden. Ein Einblick in die Fußballhistorie der Stadt Papenburg.

Wann Hermann Schulte, geboren am 15. Februar 1912 und gestorben am 9. Februar 1977, und Maria Wolters, geboren am 11. September 1911, gestorben am 31. Januar 1939, den Bund der Ehe schlossen, ist auf der Urkunde nicht vermerkt. Die Vermählung muss zwischen 1929 und 1933 erfolgt sein, da der in der Ersten Wiek beheimatete auf Fußball ausgerichtete Verein nur in jenen Jahren als FC Freiheit existierte.

„Größter Teil der Erwachsenen ist dem Sport abgeneigt“

In der Ausgabe vom 28. August 1930 berichtete die Ems-Zeitung über dessen neuen Sportplatz, der etwa 300 Meter oberhalb der heutigen Forststraße entstanden war. Der Platz liegt am Rande des Forstes, wo sich dieser nach Süden öffnet. Das Spielfeld hat eine Länge von 120 Metern und eine Breite von 60 Metern, zwei Tore sind schon errichtet, war weiter zu lesen. „Es wird ein saures Stück Anstrengung gekostet haben, ein Stück unebenes Heideland mit Gestrüpp und Gräben in eine glatte Sportbahn zu verwandeln. Dieser hat aber den Vorzug, staubfrei und elastisch zu sein“, schrieb der Verfasser. Für den FC Freiheit sei es günstig, den Platz in nächster Nähe zu haben. Auch ist es den Eltern leicht gemacht, den Spielen der Sportjugend zuzusehen. „Letzteres ist von Wichtigkeit, weil der größte Teil der Erwachsenen dem Sport abgeneigt ist.“

Ortsderbys mit dem FC Fortuna Vosseberg

Die erste Veranstaltung fand auf dem Platz mit einem „Wander-Figuren-Spiel“ am 18. Mai 1930 statt, dem sich ab 19 Uhr im Saale Gerhard Hilling ein Ball anschloss, wie in der Ems-Zeitung zu lesen war. Die Fußballer duellierten sich ab 1930 in Klassen unter dem Dach des Verbandes „Ländlicher Sportvereine“ mit dem FC Stern Völlenerfehn I und II, FC Frisia Völlenerkönigsfehn, VfL Viktoria Flachsmeer sowie in Ortsderbys mit dem FC Fortuna Vosseberg, der auf dem heutigen Gelände der Firma Messmann seine Spiele austrug.

Verbot der katholischen Sportorganisation Deutsche Jugendkraft trifft die DJK Obenende

Am 25. Juni 1933 gewann die „Zweite“ des FC Freiheit beim FC Frisia ein Turnier für Reservemannschaften. Es war der letzte Erfolg vor der Gleichschaltung im Zuge der politischen Machtverhältnisse. An jenem Tag war wie vielerorts bereits ein Verbot der katholischen Sportorganisation Deutsche Jugendkraft (DJK) erfolgt. Damit hatte auch die DJK Obenende im Bereich von St. Michael aufgehört zu existieren.

Am 7. August des gleichen Jahres hieß es in einer zur Generalversammlung des SV Amisia 09 mit der Wahl eines neuen Vorsitzenden veröffentlichen Anzeige wörtlich: „Das Erscheinen sämtlicher Mitglieder der Vereine Amisia und Freiheit ist Pflicht.“ Zu der Versammlung waren die Mitglieder der ehemaligen drei Obenender Sportvereine recht zahlreich erschienen, war am 10. August in dieser Zeitung zu lesen.

„Für sämtliche Obenender Sportler gibt es nur einen Verein, den Sportverein Amisia 09“

Weiter hieß es, Sturmbannführer Weber habe erklärt, dass es ihm eine besondere Ehre sei, diese Sportvereine „zusammenzuschweißen“ zu einem einigen neuen Sportverein. „Für sämtliche Obenender Sportler gibt es nur einen Verein, den Sportverein Amisia 09. Wer seinen Pflichten im Verein nachkommt, kann weiter Sport betreiben. Wer seinen Pflichten nicht nachkommt, wird ausgeschlossen und ist es ihm für immer versagt, irgendeinem Sportverein wieder beizutreten.“

Der Start mit dem Marktplatz als Spielfeld war schwer, da es sich bei den Fußballern durchweg um erwerbslose junge Leute handelte, die sich eine Sportausrüstung kaum leisten konnten. Die Abmeldung aller Mannschaften vom Spielbetrieb folgte. 1937 wurde Amisia aufgelöst und der TuS Papenburg-Obenende aus der Taufe gehoben, der wiederum 1944 seinen Betrieb einstellte.

Frühere Vereinsnamen von britischer Besatzungsmacht nicht genehmigt

Da nach dem Weltkrieg die britische Besatzungsmacht frühere Vereinsnamen nicht genehmigte, starteten die Sportler 1945 unter dem Dach der Spielvereinigung Papenburg-Obenende. Als 1947 das Verbot aufgehoben wurde, trennten sich die Wege zwischen Amisia 09 und FC Freiheit, der als Sportverein Grün-Weiß mit dem Sportplatz hinter der Gaststätte Schulte-Lind neu entstand. 1950 gelang die Kreismeisterschaft im Kreis Aschendorf-Hümmling, die mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse verbunden war. Für zwei Spieljahre gab es Ortsderbys gegen den SV Amisia 09 und FC Germania 08. Nach dem Abstieg 1952 fusionierten Grün-Weiß und Amisia. Um die Startberechtigung für die Bezirksklasse zu erhalten, ging es weiter unter der Fahne des SV Amisia 09 bis 1994, dem Jahr der Fusion mit dem FC Germania 08 zum SC Blau-Weiß 94 Papenburg.

Der im Jahr 1966 geborene und gleichnamige Enkel Hermann Schulte, heute zweiter Vorsitzender der DJK Eintracht Papenburg, erinnert sich noch gut an seinen Opa, der sich bis zu seinem Tod für den Fußball begeistert habe und Spiele seines Enkels als Nachwuchskicker am Spielfeldrand beobachtete.