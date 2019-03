Papenburg. Die drei Feuerwehren der Stadt Papenburg rückten 2018 insgesamt rund 296 Mal aus und leisteten dabei knapp 16.000 Einsatzstunden. Hinzu kamen etwa 12.000 Stunden für Übungs- und Ausbildungsdienste sowie die Fahrzeugpflege.

Stadtbrandmeister Josef Pieper sagte vor Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Untenende, dass man an diesen Zahlen sehe, wie kontinuierlich die Einsatzzahlen aller drei Ortswehren „nach oben schnellen.“ Im Jahr 2017 hatte es 312 Alarmierungen gegeben, 2016 waren es 244.

156 Kameraden im Dienst

Aktuell hätten die drei Wehren am Oben- und Untenende sowie in Aschendorf 156 Kameradinnen und Kameraden in der Dienst- und Einsatzabteilung. Hinzu kämen 38 Jugendliche bei einer ansteigenden Tendenz und 25 Kameraden in der Altersabteilung. Pieper wünscht sich, dass diese ehemals langjährig Aktiven „auch mal gemeinsam was unternehmen, sei es kleine Ausflüge, Besichtigungen oder sonstige Aktivitäten.“

Sehr guter Ausbildungsstand

Dem Stadtbrandmeister zufolge sind die Einsätze ohne größere Verletzungen und Unfälle erfolgreich abgearbeitet worden. „Dies ist auf eine gute Ausrüstung, sei es an Fahrzeugen, persönlicher Schutzausrüstung, aber auch auf den sehr guten Ausbildungsstand zurückzuführen“, so Pieper. In vergangenen Jahr haben nach seinen Worten 67 Kameraden an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Loy bei Celle teilgenommen oder besuchten Lehrgänge auf Kreisebene. Interne Wochenendschulungen wie Bausägearbeiten sowie Lüfter- und Stahlrohrtechniken kamen noch hinzu. Pieper appellierte an die Mitglieder, das Erlernte an diejenigen weiterzugeben, die an den Schulungen nicht teilnehmen konnten. Sein besonderer Dank ging an alle Mitglieder für die geleistete Arbeit, die gute Zusammenarbeit bei Einsätzen „und die tolle Kameradschaft, die wir untereinander haben und pflegen.“

Über eine Million Euro an Haushaltsmitteln

Hinsichtlich der 2018 getätigten Anschaffungen und Indienststellungen erwähnte der Stadtbrandmeister besonders die beiden neuen Einsatzleitwagen für die Ortswehren Obenende und Aschendorf sowie eine neuwertige Drehleiter für die Ortswehr Untenende. Zusammen mit allgemeinen Anschaffungen haben die Wehren weit über eine Million Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung gehabt.

Feuerwehrbedarfsplan umsetzen

Ein weiteres Thema war und wird auch in 2019 der Feuerwehrbedarfsplan sein. „Jetzt gilt es, den in der letzten Ratssitzung beschlossenen Plan umzusetzen.“ Pieper gab sich überzeugt, dass „wir bei Rat und Verwaltung sehr gut abgeschnitten haben, was wiederum bestätigt, dass wir von der Feuerwehrführung vorausschauend und nicht übertrieben angeschafft und gearbeitet haben.“ Erste neue Aufgaben seien die Anschaffung eines „GWL 1“ am Standort Untenende und für 2020/21 eines „TLF 3000“ auf einem Unimogfahrgestell am Standort Aschendorf.

Hauptamtlicher Gerätewart

Der Stadtbrandmeister ist zudem optimistisch, dass die Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewartes für die drei Wehren noch im zweiten Halbjahr erfolgt. Zu dessen Aufgabe soll die Wartung von Geräten und Fahrzeuge, Verwaltungsarbeiten, die Dokumentationen zum Atemschutz und Einbindung der ehrenamtlichen Gerätewarte gehören.

