pm/bell Papenburg. Ein freistehender Neubau an Stelle des früheren Feuerwehrhauses an der Rathausstraße soll räumlichen Kapazitäten des Papenburger Rathauses erweitern. Das Ausschreibungsverfahren für das Vorhaben ist nach Angaben der Stadt angelaufen.

„Der Platz im Rathaus reicht mittlerweile für die vielen Mitarbeiter nicht mehr aus“, wird Matthias Olbrich, Projektleiter der neuen Stabstelle „Projektmanagement Hochbau“ in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert. „Obwohl wir bereits Büroflächen angemietet haben, und einige Fachbereiche ausgelagert sind, stößt die Kapazität an ihre Grenzen““, so Olbrich weiter.

Aus diesem Grund soll der freistehende Neubau die bisherigen Räume erweitern. Dieser wird am Standort des ehemalige Feuerwehrgebäudes hinter dem Rathaus errichtet, in der bereits die Wohngeldstelle ausgelagert wurde. „Die Objektplanung für das Gebäude, die Tragwerksplanung sowie die Fachplanung der technischen Ausrüstung haben wir jetzt ausgeschrieben, wobei die Planungsleistung im Block vergeben werden soll“, erklärt Olbrich.

2200 Quadratmeter, 62 Büroarbeitsplätze

Entstehen soll nach Angaben der Stadt ein „funktionales und bürgerfreundliches“ Verwaltungsgebäude mit einer Bruttogrundfläche von etwa 2200 Quadratmeter, die Platz für 62 Büroarbeitsplätze bieten sollen. „Der Neubau muss auf das Umfeld des historischen Rathauses besondere Rücksicht nehmen“, macht Stadtbaurat Jürgen Rautenberg deutlich. „Um für die Zukunft gewappnet zu sein, ist gedanklich bei der Planung schon ein zweiter Bauabschnitt als möglicher Ersatzbau für andere abgängige Altimmobilien offen zu halten.“

Die Ausschreibung erfolgt der Verwaltung zufolge in zwei Stufen als Verhandlungsverfahren mit vorgelagertem Teilnahmewettbewerb. Bis zum 2. April können Planungsbüros beziehungsweise Bürogemeinschaften die Bekanntmachung zum Vergabeverfahren auf dem Online-Portal der Europäischen Union „TED“ einsehen und ihren Teilnahmeantrag auf dem Deutschen Vergabeportal einreichen.

