Die Mitglieder der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Papenburg-Aschendorf haben sich auf ihrer Bosseltour allen Helfern für die vergangene Saison bedankt. Foto: LG Papenburg-Aschendorf

Papenburg. Nach einer kräftezehrenden Saison 2018, in der die Mitglieder der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Papenburg-Aschendorf an rund 45 Wettkämpfen teilnahmen, stand jetzt in Aschendorf für die Kampfrichter und Helfer der Spaß im Vordergrund.