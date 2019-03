Zur Zivilcourage eines Papenburgers: Uneigennützig gehandelt

Papenburg. Seinen Schülern an der Michaelschule hat Walter Wiegmann über Jahre eingebläut: Schaut nicht weg, wenn ihr eine Straftat seht. Meldet es umgehend der Polizei, merkt euch Einzelheiten des Vorfalls für spätere Aussagen oder greift gar selber ein, wenn es notwendig ist. Ein Kommentar.

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Schuldienst konnte der 66-Jährige Letztgenanntes nun selbst tun. Uneigennützig hinderte der Papenburger an einem Bahnhof bei Wolfsburg zwei inzwischen verurteilte Männer daran, weiter auf einen Anhänger einer gegnerischen Fußballmannschaft einzutreten.



Dabei hat sich Walter Wiegmann selbst in Gefahr gebracht, schließlich konnte er nicht wissen, ob die beiden Täter nicht auch auf ihn einschlagen oder -treten. Mit seinem beherzten Eingreifen hat der Pädagoge indes dem Opfer wohl das Leben gerettet, so sehen es jedenfalls der Angegriffene und auch der Rechtsmediziner, was beim Prozess gegen die Männer deutlich wurde.

Für den Papenburger war es eine Selbstverständlichkeit. Und das sollte es für jeden sein.