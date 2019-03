Zeitraum für Überführung der "Spectrum of the Seas" steht fest CC-Editor öffnen

Seit dem 25. Februar 2019 liegt die "Spectrum of the Seas" am Ausrüstungspier im Werfthaven und kann von der Rheiderlandstraße aus bestaunt werden. Mitte März wird das Schiff über die Ems zur Nordsee überführt. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Die Überführung der "Spectrum of the Seas", das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft in Papenburg, rückt näher. Der Betreiber des Emssperrwerk hat jetzt mitgeteilt, in welchem Zeitraum das Kreuzfahrtschiff das Bauwerk bei Gandersum in Ostfriesland voraussichtlich passieren wird.