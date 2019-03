Der Gesuchte beschädigte die Motorhaube des Taxis. Er soll nach Angaben der Polizei zwischen 22 und 26 Jahre alt sein. Symbolfoto: Imago

Papenburg. Im Anschluss an die Karnevalsparty auf dem Marktplatz in Papenburg am späten Sonntagabend hat ein junger Mann an der Rathausstraße ein Taxi beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.