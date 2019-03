Osnabrück. Bei der Durchsuchung einer Wohnung im nördlichen Emsland sind der Polizei im vergangenen Jahr 3,6 Kilogramm Marihuana und 212 Gramm Haschisch in die Hände gefallen. Der 50-jährige Bewohner hat sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Landgericht Osnabrück zu verantworten.

Der Angeklagte war laut Anklage während der Ermittlungen der Polizei gegen zwei andere Personen in den Fokus gerückt. In Mobilfunknachrichten habe einer der Männer immer wieder verschlüsselte Anfragen über den Kauf von Drogen an den Angeklagten gerichtet, vermuteten die Beamten. Mit richterlicher Zustimmung wurde die Wohnung im nördlichen Emsland im September durchsucht, wobei die Ermittlungsbeamten auf eine große Menge Betäubungsmittel gestoßen waren.

Drogen und Bargeld gefunden

In einem Schreibtischfach waren knapp 100 Gramm Marihuana gelagert, in einem Raum Tüten mit insgesamt 3,5 Kilogramm Marihuana sowie 212 Gramm Haschisch. Die Durchsuchung förderte ebenfalls mehrere Briefumschläge mit Bargeld zutage, insgesamt mehr als 6000 Euro. Zudem hatten die Polizisten im besagten Schreibtischfach und auf einem Schrank im Wohnungsflur zwei Sprühdosen mit Pfefferspray gefunden – im Zusammenhang mit Drogenhandel werden solche Gegenstände als Waffen eingestuft.

Aussage verweigert

Wie schon bei seiner Verhaftung verweigerte der strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getretene Angeklagte auch jetzt beim Auftakt des Gerichtsverfahrens Angaben zur Sache. Der 50-Jährige lebte erst seit kurzer Zeit in der Gemeinde im nördlichen Emsland und war zuvor in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Wegen einer Erkrankung war er aus seinem Beruf ausgeschieden, nachdem ihm sein ehemaliger Arbeitgeber eine Abfindung gezahlt hatte.

Drei Zeugen am ersten Tag

Zu Prozessbeginn befragte die Kammer mehrere Zeugen, darunter die zwei Männer, die von der Polizei als Abnehmer des Angeklagten verdächtigt werden, Vater und Sohn. Der Ältere ist bereits wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er bestritt, jemals Drogen vom Angeklagten gekauft zu haben, obwohl Inhalte der sichergestellten Mobilfunknachrichten nach Dafürhalten der Polizei eine andere Sprache sprächen. Wenn darin von „vier Beuteln“ oder von „für 250 Euro“ die Rede war, übersetzte der Zeuge dem Gericht das folgendermaßen: „In dem einen Fall habe ich angefragt, ob er mir vier Beutel Tiefkühlgemüse vom Einkaufen mitbringen könnte“, so der Zeuge. Im anderen Fall sei es um den Weiterverkauf einer Spielkonsole gegangen.

Nur Fußball geschaut

Der Sohn wollte von den Mobilfunknachrichten nie etwas mitbekommen haben. „Wenn, dann hat das mein Vater gemacht. Ich weiß davon nichts“, erklärte er. Gegen ihn ist ebenfalls ein Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln anhängig. Seine häufige Anwesenheit in der Wohnung des Angeklagten begründete er mit dem gemeinsamen Fernsehen bei Fußballübertragungen.

Geld für Autokauf

Die Schwester des Angeklagten sagte aus, ein Teil des vorgefundenen Geldes sei für ein künftiges Geburtsgeschenk für ihren Sohn bestimmt gewesen. „Die ganze Familie hat über das Jahr kleine Beträge zusammengelegt, damit er sich davon am Geburtstag ein Auto kaufen kann. Mein Bruder hat das Geld verwahrt, weil er gut mit Geld umgehen kann“, so die Zeugin. Das Verfahren wird fortgesetzt.