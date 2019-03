Aschendorf. „Aschendorf helau!“ Mehr als 100 Mädchen und Jungen haben die Sporthalle der Amandusschule in eine Kinderkarnevalshochburg verwandelt.

Ins Leben gerufen wurde die in dieser Form erstmals organisierte Party für Aschendorfer Nachwuchsnarren von Martina Funk-Ludwig, die sich ehrenamtlich für diese Veranstaltung einsetzte und viele Helfer zur Mitarbeit motivieren konnte.

Geplant und durchgeführt wurde der Kinderkarneval in Kooperation mit Jan Leffers, Sozialarbeiter für Kinder und Jugendliche in Aschendorf. Mit mehr als 120 Anmeldungen war die Idee auf reges Interesse gestoßen und die Umsetzung kam nach Angaben der Organisatoren bei den Kindern fantastisch an.

Gefeiert wurde in närrischer Kulisse mit fantasievollen Verkleidungen, mit kleinen Snacks und Getränken, sowie mit musikalischer Unterstützung von DJ Manni. Einige Jugendliche animierten die Kinder und sorgten ebenfalls für gute Stimmung. Für jedes Kind gab es einen gebastelten Orden vom Helferteam überreicht.

Die Organisatoren sind mit der Premiere des Kinderkarnevals sehr zufrieden und zogen eine positive Bilanz.