Papenburg. Um seinen defizitären Haushalt zu konsolidieren, muss der Schießverein von 1924 Papenburg auf die Kostenbremse treten. Als erste Maßnahme soll das Schieß- und Volksfest im Sommer nicht mehr in einem doppelten Veranstaltungszelt, sondern in einem 1000 Quadratmeter großen Einzelzelt gefeiert werden.

„Mit dem Vorstandsbeschluss, die räumlichen Kapazitäten zu reduzieren und die Zuzahlung für die Tanzbänder anzuheben, kommen wir dem Ziel nach Einsparungen einen Schritt näher“, beruhigte Kassenwart Jan Mammes die Teilnehmer der Generalversammlung im Schützenhof. In seinem Kassenbericht hatte er zuvor ein negatives Ergebnis verkündet.

Brauchtumspflege und neue Ideen

Das Papenburger Schießfest werde auf jeden Fall eine Veranstaltung für alle bleiben und weiterhin sowohl der Pflege des Brauchtums dienen, als auch neuen Ideen Rechnung tragen, so Mammes. Der Tanzabend mit der Band „Skylive“ am Samstag soll um 19 Uhr beginnen und nach einem langsamen Übergang nachts von dem DJ-Team „Party Rocket Flying Passenger“ übernommen werden, das dann an gleicher Stelle wie in den Vorjahren eine Mallorca-Party durchführt.

Keine Heilige Messe mehr

Da es 2019 kein Konzert im Rahmen des Kultursommers der Papenburg Marketing GmbH (PMG) auf dem Schützenhof gibt, wird Festwirt Schulte-Lind am Vorabend (Freitag) als Warm-Up die Westernhagen-Coverband „Mit 18“ aufbieten. Das teilte Heinz-Werner Lind mit, der den Mitgliedern des Schießvereins die geplante Zeltaufteilung zum Schießfest erläuterte.

Mit einem gestrafften Ablauf wolle man den Festsonntag attraktiver machen, ergänzte Mammes. Auf die zuletzt schwach frequentierte Heilige Messe im Zelt werde verzichtet und erst mit dem Frühschoppen um 10 Uhr begonnen. Der Marschweg des Umzuges soll zugunsten eines anschließenden Platzkonzertes der mitmarschierenden Blaskapellen und Spielmannszüge kürzer werden.

Spielmannszug mit personellen Engpässen

Einsparungen, allerdings im Hinblick auf die Zahl öffentlicher Auftritte, wird auch der Spielmannszug vornehmen müssen. Hatte man sich im Vorjahr noch an fünf Umzügen und drei weiteren Veranstaltungen beteiligt, werde man diesmal nur beim eigenen Festmarsch spielen. Trotz der Aufnahme von zehn Nachwuchsmusikern, die sich derzeit in der Ausbildung befinden, ließen ihm die personellen Engpässe keine Alternative, bedauerte Tambourmajor Daniel Pasligh.

Vorsitzender Ingo Hunfeld und Schriftführer Rainer Jansen blickten in ihren Berichten auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Hervorgehoben wurden das hervorragend besuchte Schießfest mit Mallorca-Party, die Ferienpassaktion, der Weihnachtsmarkt und die Durchführung der Kreismeisterschaften.

Anzeige Anzeige

Erfolgreiche Schützen geehrt

Sportleiter Stephan Plaggenborg, der seinen Posten aus Altersgründen an Andreas Lohmann übergab, berichtete von guten Leistungen bei den Rundenwettkämpfen. Für hervorragende schießsportliche Ergebnisse überreichte er Urkunden und Leistungsabzeichen des Schützenkreises Aschendorf an Mechthild Eilers, Karl-Heinz Eilers, Gerd Schepers, Hans Sinningen, Bernhard Kleene, Edeltraud Schnieders, Andreas Wessels, Karin Steenken, Sascha Heyen, Sabine Schomaker, Dennis Wiegmann, Günter Schiewe, Josef Brink, Hans-Gerd Nee, Dieter Petat, Hans Walker und Andre Fritz.