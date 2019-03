Papenburg. Mit dem Kinderkarneval ist die Session 2018/19 des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV) feierlich und stimmungsvoll zu Ende gegangen. Zum neuen Kinderprinzenpaar wurden im Festzelt auf dem Marktplatz Prinzessin Fenja I. (Kuhlmann) und Prinz Simon II. (Weber) gekürt.

Die beiden treten die Nachfolge von Prinzessin Félice I. (Hoormann) und Jonathan I. (Jagusch) an. Das scheidende Prinzenpaar wurde gebührend verabschiedet und erhielt von Sitzungspräsident Charly Röttgers und Prinz Thomas I. (Kuhlmann) gemeinsame Fotos und weitere Geschenke. „Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, und mir fällt es schwer, das Ganze jetzt abzugeben“, gestand Jonathan.









Auch wenn sich die Minigarde krankheitsbedingt entschuldigen ließ, war dank der Auftritte von Sängerin Dena Lindemann und Clown Hansi die Show für die jüngsten Karnevalisten gesichert. Dena heizte die Nachwuchs-Narren mit ihrer Performance des Partysongs „Helikopter 117“ ordentlich ein. Und Clown Hansi sorgte mit seiner Bauchrednershow nicht nur beim neuen Prinzenpaar für Lacher.





In puncto Kostüme standen die kleinen Karnevalisten den älteren Narren, die am Vortag feierten, übrigens in nichts nach. Partneroutfits, kreative Verkleidungen und ganz viel Schminke – die Nachwuchs-Narren wussten äußerlich zu überzeugen.

Anzeige Anzeige





In Abwesenheit von Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) sprach der stellvertretende Bürgermeister Heiner Butke zu den jungen Narren: „Ihr seid heute das Wichtigste. Für euch ist das Wetter egal, denn ihr freut euch schon so lange auf diesen Tag. Und das ist gut so!“ Er lobte den PCV für die Organisation der Karnevalsveranstaltungen. „Meine Hochachtung dem Verein für diese Bemühungen und Aktivitäten“, so Butke.

Zum Abschluss des stimmungsvollen Nachmittags verloste der PCV verschiedene Preise des Papenburger Spielwarenhändlers „Fun4Kids“ und sorgte somit für noch mehr leuchtende Kinderaugen.