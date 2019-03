Papenburg. Nach der Polizei hat jetzt auch das Ordnungsamt der Stadt Papenburg dem Papenburger Carnevals Verein (PCV) ein Lob für die Organisation des Karnevalsumzuges am Sonntag ausgesprochen. Ob es beim Umzug 2020 Veränderungen gibt, steht indes noch nicht fest.

„Organisation und Durchführung des Umzuges haben aus meiner Sicht sehr ordentlich funktioniert. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Umzugsteilnehmer und die Zuschauer bei aller Ausgelassenheit und Freude überwiegend diszipliniert verhalten haben", teilte Matthias Heyen, Leiter des Fachbereichs Ordnung, auf Anfrage mit. Auch die Polizei hatte am Montagvormittag ein überwiegend positives Fazit gezogen und mitgeteilt, es habe nur wenige alkoholbedingte Auseinandersetzungen gegeben, Strafverfahren mussten bislang nicht eingeleitet werden.

Wie berichtet, hatte es im vergangenen Jahr insbesondere zwischen Vosseberg und Hauptkanal große Probleme mit Vandalismus und anderen negativen Begleiterscheinungen gegeben, oftmals wegen des übermäßigen Alkoholkonsums. Daraufhin hatte der PCV verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehörte der Verzicht auf eine Pause während des Umzugs, mehr Sicherheitspersonal und zusätzliche Absperrzäune beim Babyland am Gasthauskanal und im Bereich der AOK-Kreuzung Hauptkanal / Gasthauskanal / Wiek.

Verzicht auf Pause und Absperrungen ein Erfolg

Aus Sicht des Ordnungsamtsleiters haben diese zusätzlichen Maßnahmen gewirkt. "Sie haben mit dazu beigetragen, dass die Probleme vom Vorjahr nicht wieder aufgetreten sind", meint Heyen. Insbesondere auch die Entscheidung, den Umzug zügig und ohne Pause durchzuführen, habe sich "als richtig und gut erwiesen". Das gelte ebenso wie die Vorgabe für alle Gruppen und Mottowagen, auf den Marktplatz am Untenende zu fahren und nicht auf der Rathausstraße stehenzubleiben. "Das hat auch weitestgehend gut geklappt", stellt der Amtsleiter fest. Bei allen genannten Maßnahmen hätten die Ansagen des Zugmarschalls Bernd Hinrichs an die einzelnen Gruppen im Rahmen der Anmeldung in Verbindung mit der guten Öffentlichkeitsarbeit Früchte getragen. Auch Hinrichs hatte am Sonntagabend die Maßnahmen als erfolgreich bezeichnet und den Ablauf als "nahezu reibungslos" bezeichnet.

Ob sich die Zugroute im nächsten Jahr dennoch ändert, wird Heyen zufolge in einer anstehenden Nachbesprechung erörtert. "Dem will ich nicht vorgreifen."







Auffälligkeiten bei Jugendschutzkontrollen

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt indes noch. Bei Jugendschutzkontrollen hat es nach Angaben des Ordnungsamtsleiters "leider auch negative Ergebnisse" gegeben, hier sieht Heyen "noch nicht alles im grünen Bereich". Dennoch habe er insgesamt den Eindruck, "dass Zuschauer und Umzugsteilnehmer überwiegend positive Eindrücke vom Umzug hatten".

Matthias Heyen sprach in seiner Stellungnahme den Organisatoren und Helfern um PCV-Präsident Wolfgang Heyen und Zugmarschall Bernd Hinrichs ein großes Lob aus, sowohl für die Durchführung als auch für die arbeitsintensive Vorbereitung des Umzugs: "Ihr ehrenamtlicher Einsatz verdient bei dieser Gelegenheit einmal mehr Anerkennung und Respekt. Gleiches gilt für die Helferinnen und Helfer vom Malteser Hilfsdienst, vom THW, vom Bauhof und von der Firma Städtereinigung Abeln. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und trotz des schlechten Wetters auch Spaß gemacht. Wir alle tun gut daran, mitzuhelfen, dass es auch künftig gelingt, solch eine große und stimmungsvolle Veranstaltung auf ehrenamtlicher Basis in Papenburg anbieten und durchführen zu können.“

