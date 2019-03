Papenburg. In Papenburg sind gleich in zwei Fällen ältere Damen Opfer von Trickdieben geworden. Die beiden Täter boten den Hausbesitzerinnen jeweils an, Reparaturen an den Dächern ihrer Häuser zu erledigen. Später lenkte dann einer der beiden Männer die Frau ab, während der andere auf Diebestour im Haus ging.

Zu dem Trickdiebstahl kam es nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag an der Richter-Bueren-Straße. Die beiden bislang unbekannte Täter hatten der Frau angeboten, eine beschädigte Dachpfanne an ihrem Haus auszutauschen. Dem stimmte die Frau auch zu. Nachdem sie die Arbeit verrichtet hatten, stellten sie der Frau zehn Euro in Rechnung.

Die Zahlung erfolgte in der Küche des Hauses. In diesem Moment lenkte einer der Täter der Polizei zufolge die Frau ab, während der Zweite offenbar unbemerkt in das Schlafzimmer der Seniorin gehen konnte. Dort entwendete er Bargeld und eine EC-Karte.

Einer der Täter wird als kleiner, korpulenter Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Der zweite Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß gewesen sein und dunkle, kurze Haare haben. Die Männer seien in einem grauen Kombi davongefahren. Weitere Details liegen bislang nicht vor.

Am Montagnachmittag teilte die Polizei mit, dass es einen zweiten Fall mit derselben Masche gegeben hat. Diesmal war am Montagvormittag eine Hauseigentümerin in der Russellstraße betroffen. Auch ihr boten zwei Männer an, Dachdeckerarbeiten an ihrem Haus zu erledigen. Während die Seniorin dabei durch einen der Männer abgelenkt wurde, erbeutete der Zweite hochwertigen Schmuck aus anderen Räumen des Hauses. Die Täterbeschreibung entspricht im Wesentlichen der oben genannten, heißt es von der Polizei. Beide Männer sprechen dialektfreies deutsch, sind um die 30 Jahre alt und wirken gepflegt.

Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.