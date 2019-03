stmi Papenburg. Ein Smartboard anstelle einer Tafel, Tablets für jeden Schüler, Tische, die speziell für Gruppenarbeiten angefertigt wurden und eine Besprechungsinsel: All das bietet der „Raum der Zukunft“ an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenburg.

„Mit dem neuen Raum wollen wir bewusst zeigen, was es für Innovationen im schulischen Bereich gibt“ erklärte Schulleiter Peter Peters den Gästen bei der offiziellen Vorführung des neuen Raumes, der durch Mittel des Landkreises als Schulträger finanziert wurde. Ein Smartboard – eine Mischung aus Computer und Tafel – sowie ein Projektor helfen bei der visuellen Darstellung von Unterrichtsmaterial. Mithilfe von Tablets können Schüler vom Internet Gebrauch machen, sofern der Unterricht dies vorsieht. In einer Ecke des Raumes befindet sich ein abgetrennter Bereich mit Sitzbänken und einem kleinen Tisch, an dem sich Schüler und Lehrer über den Verlauf ihrer Arbeit unterhalten können.

Dreieckige Tische

Auch auf die Möblierung wurde Wert gelegt. Die Stühle sind laut Aussagen von Berufsschülern im Einzelhandel wesentlich gemütlicher als in anderen Räumen und die Tische jedes Schülers sind kleiner als gewöhnlich und dreieckig, sodass es einfach ist, vier Tische für eine Gruppenarbeit zusammenzuschieben. Diese trafen bei den Schülern jedoch nicht auf große Beliebtheit. Laut Berufsschulleiter Anno Immenga beschwerten sich einige Schüler über die Größe der Tische. Es sei nicht möglich, so viele Utensilien auf ihm zu verstauen wie auf einem gewöhnlichen Tisch. Immenga glaube jedoch, dass sich die Schüler nur an die neuen Tische gewöhnen müssen.

Wie im Zugabteil

Eine weitere Besonderheit ist ein großes Fenster, das den Flur mit dem Klassenraum verbindet. Immenga verglich den Raum mit einem Zugabteil. Durch das Fenster sollen Schüler das Gefühl bekommen, nicht in einem geschlossenen Raum zu sitzen.

„Ausprobieren ist wichtig“

„Ohne Konzept bringen Medienentwicklung und Digitalisierung nichts“, sagte BBS-Lehrer Lars Strohschnieder, der zusammen mit seinen Kollegen Immenga und Thomas Abbes für die Gestaltung des Raumes zuständig war. Bei der Verwendung von neuen Technologien im Unterricht sei es wichtig, auf die Bedürfnisse der Lehrer und Schüler einzugehen. Dem pflichtete Petra Lübbers, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bildung beim Landkreis Emsland, bei. „Ausprobieren ist wichtig, allerdings sollte es im finanziellen Rahmen bleiben“, fügte sie hinzu. Ein gewisses Risiko gehöre jedoch immer dazu.

Das habe sich allerdings ausgezahlt. Laut Strohschnieder ist die Resonanz bei den Lehrern „wirklich durchweg positiv.“ In Zukunft sollen mehrere Räume an den BBS nach diesem Beispiel renoviert werden, kündigte Schulleiter Peters an.