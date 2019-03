Durch Absperrzäune und Sicherheitskräfte geschützt wurde am Sonntag unter anderem das Babyland am Gasthauskanal in Papenburg. Der PCV hatte an mehreren Stellen des Zugweges solche Maßnahmen getroffen. Offenbar mit Erfolg. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Ein durchweg positives Fazit hat die Polizei am Montag nach dem Karnevalsumzug am Sonntag in Papenburg gezogen.