Den Tag des Karnevalsumzugs in Papenburg beginnen die Narren traditionell mit einem Gottesdienst in der St. Josef-Kirche. Dort kam es im Anschluss an die Messe zu dem Diebstahl. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Im Anschluss an den Karnevals-Gottesdienst in der St. Josef-Kirche am Sonntag in Papenburg hat ein Unbekannter die Kollekte gestohlen. Nun fehlt der Pfarrei ein dreistelliger Euro-Betrag.